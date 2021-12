Benjamin Maréchal a annoncé son souhait de quitter la RTBF

Après 20 ans passés à la RTBF et de présence quotidienne en radio et en télé, le présentateur de " On n’est pas des pigeons " a annoncé son intention de quitter la RTBF pour rejoindre le groupe Sudinfo.

Benjamin est entré à la RTBF en 2001 pour prendre les commandes de la matinale Hainaut sur Fréquence Wallonie. Après quelques années aux commandes du Multiplex sport du dimanche, il a rejoint VivaCité et contribué au succès de la chaîne en développant l’émission de débat matinale et le 8/9. Après avoir présenté quelques mois l’émission "Au Quotidien", il a rejoint l’équipe de "On n’est pas des Pigeons" dès sa création. Il y a 3 ans, Benjamin reprenait la présentation du talkshow conso de La Une et par sa personnalité lui donner un nouvel élan.

Il quittera la RTBF en laissant derrière lui une émission qui se porte bien, une équipe solide et prête à écrire un nouveau chapitre.

Suite à l’annonce de sa décision de mettre un terme à son contrat, des discussions sont en cours, en interne, pour définir les modalités de son départ.

L’émission en radio et en télé est arrêtée, comme chaque année, pour laisser la place aux directs de VivaForLife. Benjamin Maréchal sera de retour le 10 janvier, remis de sa quarantaine COVID.