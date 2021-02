La résilience est de mise dans le magazine NOMADE

NOMADE est de retour en ce mois de février pour un épisode tout en "émotions" et à ne pas manquer le mercredi 24 février à 23h30 sur La Une !

En cette période de crise sanitaire, la santé mentale des jeunes prend un coup. Plus d'activités, plus de sorties, plus de sport. Certains essayent, du coup, de se construire des loisirs alternatifs. C’est le cas d’un groupe de jeunes adeptes de la " Street Fitness ". Cette discipline développée aux Etats-Unis s'est frayée un chemin jusqu’à chez nous ! Le concept ? Se muscler, faire du sport, mais dans la rue, en mode covid-friendly ! Aujourd’hui, ces adeptes du fitness en plein air sont devenus des stars des réseaux sociaux et même des coachs professionnels. Ils utilisent cette discipline pour donner de l'air aux jeunes de quartier étouffés par le confinement. NOMADE déposera sa caméra en plein air à la rencontre de ces sportifs des temps modernes.

