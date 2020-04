NOMADE: "Confinement et solidarité"

Dans ce nouvel épisode, Sofiane s'adapte au confinement et vous a conconcté un épisode qui vous mettra du baume au coeur

Dans cet épisode adapté à la situation du confinement, Sofiane nous fait découvrir des actions positives et solidaires menées en cette période particulière : des jeunes qui distribuent des colis alimentaires aux plus démunis, une bénévole qui fabrique des masques pour aider le personnel en première ligne à se protéger, en passant par la high tech et la distribution d'ordinateurs aux élèves qui n'ont pas les moyens d'étudier à distance ! Des actions qui mettent du baume au cœur !

On terminera l'épisode en musique, mais, attention chacun dans sa chambre !

