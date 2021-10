La positive attitude dans le magasine Nomade

C’est la rentrée ! Et pour débuter cette nouvelle année scolaire, quoi de mieux que d’accompagner Sofiane à la recherche de positive attitude et de personnalités solaires !

Qui n’a jamais rêvé d’être une star du cinéma ? Qui n’a jamais songé apercevoir sa tête sur une affiche iconique d’un film qui a changé l’histoire ?

C’est le défi que relèvent les jeunes de la Maison des Cultures de Molenbeek ! Grâce à un atelier cinéma, ils se mettent dans la peau des stars les plus renommées du grand écran en reproduisant les affiches de films mythiques, en se glissant dans la peau des personnages principaux et en imitant les effets graphiques et lumineux à la perfection ! Même Sofiane s’est prêté au jeu, on vous laissera juger du résultat mais on vous le souffle déjà : le travail des jeunes est impressionnant !

En deuxième partie, place au décryptage des fake news avec D.NOMADE, une séquence réalisée avec les étudiants de l’ULB ! Dans cet épisode, on s’attaque à l’intelligence artificielle. Selon bon nombre d’internautes, elle finira par contrôler le monde… Alors, réalité ou fantasme de science-fiction ?

L’émission se terminera en live avec Eddy Ape, l’artiste Belge qui mélange les styles pour créer un univers unique entre rap, soul et jazz. Son style a même charmé Adamo avec qui il a repris la chanson " Les filles du bord de mer ".

Pour se laisser bercer par ces personnalités hautes en couleur, rendez-vous le jeudi 30 septembre à 23h25 sur La UNE !