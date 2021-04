D.NOMADE avec aux commandes des étudiant.e.s de l'ULB

Les étudiant.e.s de l'ULB démontent les fake news dans une toute nouvelle séquence de l'émission NOMADE !



Grande nouveauté dans NOMADE : des jeunes étudiant.e.s prennent les commandes d’une séquence inédite ! Ils seront accompagnés du producteur et présentateur de l'émission.



D’une émission " faite pour ", NOMADE devient un rendez-vous " fait avec " les jeunes!

Des étudiant.e.s de l’ULB seront à la barre de la toute nouvelle séquence intitulée D.NOMADE. Au programme: la déconstruction de fake news et des préjugés.



Sofiane Hamzaoui donne cours à ces étudiants et transmet sa passion des médias.



Chaque mois, un groupe d'étudiant.e.s réaliseront un reportage pour déconstruire les stéréotypes autour d'une thématique. Au menu : le féminisme, les vaccins, ...



En cette période de crise sanitaire, les fausses informations prolifèrent de manière exponentielle. Thèses complotistes, raccourcis simplistes, désinformation... Dans ce contexte, pas simple de s'y retrouver.



À l’heure où chacun peut créer son contenu digital sur les réseaux sociaux, il est essentiel de donner aux jeunes les outils qui permettent de créer ces contenus de manière responsable, avec des réflexes journalistiques de recoupement des sources.