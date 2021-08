Wéris, le village d'enfance de Cathy Immelen

Le village Wéris est situé dans la province du Luxembourg, tout près de Durbuy. Le village se trouve à la limite de la Calestienne et de l'Ardenne. Le village est surtout connu pour accueillir la plus importante concentration de mégalithes de Belgique. Et c'est au milieu de ces dolmens et menhirs que Cathy Imellen a passé son enfance et son adolescence. Elle nous emmène tout d’abord à la rencontre d’Albert, un ancien conducteur de tramway, oui, vous avez bien lu ! Car à Wéris se trouve le tramway touristique de l'Aisne, qui emmène les touristes sur une ancienne ligne vicinale ardennaise longeant l’Aisne. Ah, les paysages bucoliques, le charme de la nature de nos Ardennes, et cela à bord de vieilles machines entretenues par des passionnés ! Pour se rendre jusqu’au site des mégalithes et dolmens, Cathy doit descendre du tram pour prendre une bien drôle de machine : un vélo sans selle ! Il s’agit en fait d’une trottinette tout-terrain et Funtrail, qui propose ce concept original, propose des randonnées guidées de 10 à 23 kms.

11 images Mon plus beau village, Wéris avec Cathy Immelen © Tous droits réservés Mon plus beau village, Cathy Immelen en Funtrail à Wéris © MARTIN GODFROID

Le Stonehenge des Ardennes

Le site est très impressionnant : des énormes blocs de pierre se dressent au milieu des champs. Un petit Carnac wallon affirme Maroussia, l’un des guides, à Cathy. A ce jour, personne ne sait comment ces blocs de plusieurs tonnes ont été amenés là, ni pour quelle raison. A découvrir en commençant la visite à la maison des Mégalithes de Wéris. Maroussia, André et leurs enfants, sont une famille d’artistes. Grimés et habillés comme dans les temps anciens, ils vont mener Cathy dans la forêt, à 310 mètres de hauteur, vers le " Lit du diable " ! Un haut lieu de légendes connu de tous les habitants du coin. On dit que le Diable en personne peut surgir de cette pierre dressée vers le ciel … Vrai, faux, personne ne le sait vraiment… Randonnée-spectacle : www.mimedargile.org

11 images Mon plus beau village, mégalithes de Wéris avec cathy Immelen © Tous droits réservés Mon plus beau village, mégalithes de Wéris avec cathy Immelen © Tous droits réservés

Quand Cathy met la main au …pis des vaches !

Le produit local que Cathy tient absolument à faire découvrir à ses collègues et concurrents est le Gaulois, un fromage de vache artisanal fabriqué par Bernadette. Nature, aux orties ou bien d’autres goûts, il est fabriqué directement à la fromagerie artisanale “Aux Saveurs des Dolmens", juste à côté de la ferme de son fils Frédéric. Toute la production de lait vient des étables à côté et Cathy va devoir mettre la main à la pâte ! Ou plutôt au pis, puisqu’elle va traire des vaches ! Pas à la main, puisque ce sont des machines qui assurent la traite, mais il faut placer les embouts sur les pis et soyons sincères : Cathy s’en est très bien sortie !

11 images Mon plus beau village, Cathy Immelen à Wéris aux saveurs des Dolmens © Tous droits réservés Mon plus beau village, Cathy Immelen à Wéris aux saveurs des Dolmens © Tous droits réservés

Hotton, ou la plongée dans les merveilles souterraines à 65 mètres sous terre

Cap à présent vers les grottes de Hotton. Elles font partie du patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie. Maryève Quinet connaît le site par cœur, et fait découvrir à Cathy les galeries gigantesques, un gouffre de 30 mètres, et bien sûr les magnifiques draperies de calcaire. Savez-vous que les stalactites et stalagmites grandissent de 3 centimètres … par siècle ?! On descend jusqu’à 65 mètres sous terre et Cathy n’hésitera pas à s’engouffrer, harnachée, dans un conduit aménagé qui la fait descendre encore plus bas. La flute Masculine de Cathy, à découvrir en vidéo

11 images Mon plus beau village, Cathy Immelen dans les grottes d'Hotton © MARTIN GODFROID Mon plus beau village, Cathy Immelen dans les grottes d'Hotton © MARTIN GODFROID Mon plus beau village, Cathy Immelen dans les grottes d'Hotton © MARTIN GODFROID Mon plus beau village, Cathy Immelen dans les grottes d'Hotton © MARTIN GODFROID

Une p’tite chanson, m’amzelle ?

Pour se remettre de ses émotions, notre wérisienne de cœur va à la rencontre de Pascal Deresteau. Il est organiste dans plusieurs églises et sacristain à l'Église Sainte-Walburge de Wéris. C’est lui aussi qui anime la chorale du village. Même si elle confesse ne chanter que sous sa douche, Cathy se mêlera avec plaisir à la chorale pour une reprise d’une chanson de Bourvil ! Déjà le 3ème épisode de Mon plus beau village ce samedi 31 août. Cathy s'est vraiment investie pour que vous souteniez Wéris. En partenariat avec Wallonie Belgique Tourisme, retrouvez les bons plans de la région.

La flute masculine de Cathy Immelen - Mon plus beau village - 20/07/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Mon plus beau village en streaming sur Auvio. Voir la vidéo