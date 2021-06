Sara De Paduwa nous parle de la nouvelle saison de "Mon plus beau village" ! Dès cet été sur La Une

Comme l’été dernier, 6 visages de la RTBF vont entrer en piste dès le 24 juillet pour une durée de 7 semaines, afin de nous présenter le village de Wallonie qui, à leurs yeux, est le plus beau d’entre tous ! À l’occasion de cette deuxième saison, Sara De Paduwa se confie sur le tournage de l’émission et nous parle de cette semaine de découvertes, d’aventures humaines et de fous rires.

Chacun est ambassadeur d’un village

"Mon plus beau village, c’est un concours entre 6 animateurs et animatrices de la RTBF, où chacun est ambassadeur d’un village de Wallonie qu’il représente. À la fin, c’est le public qui a le dernier mot et qui vote pour le plus beau village. Attention, il ne s’agit pas du village où on habite ni celui d’où nous sommes originaires ! C’est simplement un village qui nous tient à cœur, ou qu’on a trouvé très joli.", explique l’animatrice du 6-8.

"On est novices, nous aussi"

À propos de la sélection des villages présentés, Sara explique : "L’idée, c’est de mettre en avant la Wallonie et d’en faire le tour. On a donc essayé d’être présent dans chaque province, après c’est aussi un peu au coup de cœur parmi les plus beaux villages de Wallonie." Elle poursuit : "Vu qu’on découvre, on a un œil un peu candide. On nous raconte ce qui s’est passé dans le village et ce qui s’y passe. On se met à la place du téléspectateur en découvrant le lieu, on est novices nous aussi. Là où Stoemp Peket, c’est plutôt axé sur les traditions et le folklore, ici c’est plutôt de la découverte et un jeu. Même si c’est très familial et bon enfant, ça reste tout de même une compétition entre nous, où on s’accorde des points les uns les autres, sur différents critères de sélection. L’année passée c’était Fanny Jandrain qui avait gagné, et ici on verra. Que la compétition commence !"

4 images © MARTIN GODFROID

Les visages de la RTBF sous un autre jour

À propos du tournage de l’émission, Sara explique : "C’est une émission assez riche car c’est à la fois un divertissement, une compétition et une découverte des villages avec de très belles images, avec plusieurs plans drones notamment. On a tous passé 3 jours dans le village. On se dévoile un peu car on est nous-mêmes : On rencontre les habitants, on va manger, on fait des activités, et on se retrouve parfois face à des situations cocasses. En plus des villages, c’est l’occasion de découvrir les animateurs autrement, car on sort de notre cadre. Ici, on est en visite. Pour ma part, j’ai rencontré des gens exceptionnels et c’est un coin magnifique." Elle conclut : "Vive la Wallonie et vive nos pépites !"

4 images © MARTIN GODFROID

Rendez-vous le 24 juillet sur La Une pour découvrir le premier épisode de cette nouvelle saison de Mon plus beau village !