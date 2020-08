Rencontre touchante entre Sœur Marie-Bernard et Cécile Djunga à Torgny - Mon plus beau village -... À mi-parcours de notre découverte des Plus Beaux Villages de Wallonie, c’est l’animatrice Cécile Djunga qui vous a emmené au cœur de la Provence belge pour cette troisième étape… à Torgny ! Notre animatrice y a rencontré Sœur Marie-Bernard qui vit en ermite depuis plus de 40 ans, dans une petite maison à l’abri de la chapelle de Torgny. Une rencontre qui a marqué les esprits...