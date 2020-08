Prenez de la hauteur avec Ophélie Fontana et découvrez la perle des Hauts-Pays

Mon plus beau village - Episode 5: MONTIGNIES-SUR-ROC - Ophélie Fontana - 01/08/2020 Ophélie Fontana, c'est l'ambassadrice de Montignies-sur-roc dans l'émission “Mon plus beau village”. Elle est prête à tout pour gagner et même à faire appel à un Joker… Il n'en faut pas plus pour que Muriel prenne la route vers cette contrée tranquille. Mais ne vous fiez pas aux apparences, derrière le calme, il y a des gardes-chasses, des résistantes, la grand-mère de Lionel Jospin, des animaux empaillés et surtout des femmes fortes. Ici, il faut venir à l’heure 45 et Muriel va découvrir pourquoi… Ce podcast a été produit dans le cadre du programme de relance et de soutien RESTART de la RTBF RTBF Télévision belge – Unité Documentaire Isabelle Christiaens Responsable Coproductions Documentaires Lucie Rezsöhazy Coordinatrice de production Muriel Dujardin Réalisatrice Caroline Prévinaire Conseillère éditoriale - Les Visions Production Xavier Guinotte Producteur - Les Visions Production Emeline Lejeune Assistante de production - Les Visions Production David Henrard et Samuel Evrard Prise de son, montage, mixage et mastering SAULE « Dans Nos Maisons » Musique.