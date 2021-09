Participez à notre concours "Mon plus beau village" et tentez de remporter un séjour aux Sorbiers !

Ça y est, la finale de l’émission Mon plus beau village approche à grands pas ! Comme vous avez pu le découvrir dans l’émission Mon plus beau village, la Wallonie regorge de trésors et villages au charme encore intact. Nos six animateurs et animatrices vous ont chacun à leur tour présenté LE village de Wallonie qui, à leurs yeux, est le plus charmant, réjouissant et convivial. En compagnie des habitants, des artisans et des producteurs locaux, les animateurs et animatrices ont relevé le défi de convaincre leurs collègues d’élire le village de leur choix comme étant le plus beau de Wallonie.

Sara de Paduwa vous a présenté Lompret, Kody s'est battu pour Olne, Cathy Immelen a porté les couleurs de Wéris, Laurent Mathieu a défendu Ragnies, Maureen Louys vous a présenté Ittre et, enfin, Rodrigo Beenkens a essayé d'emmener Crupet au sommet.