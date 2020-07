" Mon plus beau village " : votre nouvelle émission estivale débarque sur La Une !

Six animateurs. Six villages wallons. Un seul gagnant ! Cet été, suivez Fanny Jandrain, Ophélie Fontana, Cécile Djunga, Jérome de Warzée, Tanguy Dumortier et Michel Lecomte qui défendront LE village de Wallonie qui, à leurs yeux est, le plus esthétique, original et incroyable dans l'émission "Mon plus beau village" .

Cet été, partez à la découverte des Plus Beaux Villages de Wallonie aux côtés des personnalités de la RTBF qui vous révèlent leur coup de cœur. Au programme : partage, échange et découvertes.

Particularité : la pierre de Gobertange

À six kilomètres à peine de Jodoigne, le village de Mélin attire le regard par sa luminosité… Sa particularité : il regroupe un ensemble d’habitations habillées de pierres blanches - dites pierres de Gobertange - dont la combinaison avec la brique donne au village une homogénéité et un éclat lumineux à la localité.

Au sein de ce paradis blanc, vous trouverez également de nombreuses fermes et fermettes qui rappellent l’époque seigneuriale au beau milieu de ce paysage agricole. Seule l’une de ces fermes est toujours en activité, les autres bâtisses rurales ont été transformées en habitations pour le plus grand plaisir des riverains, séduits par ces anciennes fermes rénovées avec charme et par la vue imprenable qu’offre le village.

Mélin est constitué de 3 hameaux : Mélin-Centre, Gobertange et Sart-Mélin. Et c’est dans le hameau de Gobertrange que l’on trouve en abondance le calcaire utilisé à la construction et au pavage, la "pierre de Gobertange", un cachet unique dans la région. La pierre de Gobertange a notamment servi à construire l’Hôtel de Ville de Bruxelles et la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule.