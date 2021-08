Mon plus beau village : en route pour Ragnies avec Laurent Mathieu !

Comme nous l’avons déjà fait l’année passée, 6 personnalités de la RTBF entrent dans l’émission " Mon plus beau village " afin de nous présenter à leur sens, LE plus beau village de Wallonie.

Laurent va alors aller à la rencontre de Michel et Christian, deux cousins sexagénaires passionnés de musique qui ont formé le groupe Les Tondeuses à Gazon ! Michel est le chanteur et guitariste du groupe et Christian le batteur. Ensemble, ils sillonnent la région pour se produire lors des fêtes de villages, d’anniversaires et de mariages. Laurent ira à leur rencontre guitare en main pour s’incruster dans leur groupe.