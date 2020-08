"Mon plus beau village" : découvrez le coup de cœur de Tanguy Dumortier

Pour cette deuxième étape à la découverte des Plus Beaux Villages de Wallonie, Tanguy Dumortier nous emmène à Vierves-sur-Viroin, au sud de la province de Namur et à la limite de l’Ardenne.

Pour une ambiance plus rétro, embarquez à bord du train à vapeur des trois vallées ! Il relie les gares de Mariembourg et Treignes, en traversant les villages de Nismes, Olloy-sur-Viroin et Vierves. Une expérience à travers le temps qui ne vous laissera indifférent...

Le château des Comtes de Hamal est un incontournable de Vierves ! Ce château de style classique est composé d’une partie fortifiée et vous ne pourrez pas manquer sa tour couleur sang de bœuf. Hélas, la demeure ne se visite pas mais elle reste incontestablement une des signatures visuelles de Vierves. Le village a d’ailleurs gardé son allure médiévale et s’est développé autour de ce château.

Le Carnaval de Vierves

Si vous êtes plutôt festif, ne manquez pas la tradition authentique datant du XIIe siècle du Carnaval de Vierves-sur-Viroin, qui s’étend de la Chandeleur au Mardi-gras. L’occasion également de déguster un petit remontant local : la Pescarina, un alcool à base de pêche et d'orange (ndlr. À consommer avec modération). Vierves-Sur-Viroin abrite également un lavoir couvert classé datant du XIXe siècle et l’église Saint Rufin et Valère qui ajoute un certain charme au village.

L’ambiance méditerranéenne qui se dégage de Vierves-sur-Viroin a séduit notre animateur Tanguy Dumortier et vous risquez sans doute de l’être également…

