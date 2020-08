Nous sommes déjà à mi-parcours de notre découverte des Plus Beaux Villages de Wallonie. Pour cette troisième étape, c’est l’animatrice Cécile Djunga qui vous emmène au cœur de la Provence belge… à Torgny ! Petit village méridional de Lorraine, en province de Luxembourg, Torgny bénéficie d’un microclimat privilégié et d’un relief délicatement vallonné où y règne un air de Provence. On s’y sent en effet comme dans le Sud de la France, avec ses constructions en pierres aux teintes chaudes et au toits de tuiles rouges. La plupart des maisons sont d’ailleurs classées : si vous en achetez une, pas question de toucher ni à l’extérieur, ni à l’intérieur !

"Mon plus beau village" : Cécile Djunga a posé ses valises à Torgny - © Tous droits réservés

La Provence belge Torgny nous rappelle aussi la Provence par ses vignobles… C’est grâce au climat assez doux que la culture de la vigne est encore possible. Ainsi, en cheminant les rues en pente, vous découvrez trois vignobles : " Le Poirier du Loup", "Les Fouchères" et "L’épinette". Mais également un patrimoine classé (une potale, un lavoir et deux fermes traditionnelles) et de magnifiques paysages français et belges environnants. Sans oublier la réserve naturelle Raymond Mayné qui est l’une des plus anciennes de Belgique. Cette ancienne carrière abrite une flore et une faune d’une grande variété.

La Fête des Artistes et Artisans Enfin, ne manquez pas l’extraordinaire " Fête des Artistes et Artisans " ! Une fête unique qui a lieu chaque année durant le troisième dimanche de juillet et qui réunit plus d’une centaine d’artistes et d’artisans venus de tous les coins du pays mais également de France. L’occasion d’y découvrir les saveurs du terroir, les viticulteurs torgnolais ainsi que les animations de rue et autres prestations musicales et artistiques. Une belle occasion pour se rendre à Torgny, la Provence belge… Et surtout, tendez bien l’oreille : la légende raconte qu’on peut même y entendre une cigale… Rendez-vous chaque samedi, du 1er août au 12 septembre, à 20h30 sur La Une. En partenariat avec Wallonie Belgique Tourisme, retrouvez les bons plans de la région. Le programme sera disponible sur Auvio durant 1 an.

