Le grand gagnant de "Mon plus beau village" est …

Après une soirée riche en rebondissements et en challenges ce samedi 12 septembre sur la Une, le trophée du "Plus beau village de Wallonie" a enfin été décerné. Le charmant village de Mélin, situé dans le Brabant Wallon, s’est classé ex aequo avec Torgny et ses airs de "Provence belge", mais c’est le vote du public qui l’a emporté !

Le joli village de Torgny, défendu par Cécile Djunga, partait favori grâce à ses 42 étoiles attribuées par nos animateurs RTBF. Mais c’était sans compter sur le soutien du public qui, encouragé par Fanny Jandrin, a voté massivement pour le village de Mélin, lui faisant ainsi remonter la tête du classement. Mélin s’est en effet vu attribuer 50 étoiles, tandis que Torgny n’a récolté "que" 48 étoiles de la part du public. Même si les deux villages étaient ex aequo avec chacun une note totale de 90 étoiles, c’est le vote du public qui l’a emporté, sacrant ainsi Mélin "Plus beau village de Wallonie" !