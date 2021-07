Kody à Olne: "Le soleil d’Olne la couleur aux gens"

Plusieurs hameaux idylliques composent la commune, entourée des bocages du Pays de Herve et si proches des Ardennes.

C’est sur une proposition de Kody que Mon plus beau village fait escale dans la commune d’ Olne , renommée pour ses magnifiques balades ! Notre humoriste le sait très bien puisque le plateau de Herve n’a plus de secret pour lui. Il a découvert la région grâce à Philippe Staessens, des célèbres cidres, lui-même rencontré dans une loge du Standard de Liège.

Mon plus beau village, Kody à Olne © Tous droits réservés

Pour trouver un conjoint dans l’année, rejoignons Saint-Hadelin et son arbre à clous .

Avec Jean-Claude, un habitant du village, Kody part à la découverte des paysages de la région. Kody et la marche à pied, cela reste un mystère...

Mon plus beau village, Kody et les balades à Olne © Tous droits réservés

Mon plus beau village, Kody et les balades à Olne, arbre à clous © Tous droits réservés

Mon plus beau village, Kody et les balades à Olne, arbre à clous © Tous droits réservés

Mon plus beau village, Kody et les balades à Olne © Tous droits réservés

Le "Lèv’gos", en wallon, (traduisez "qui relève le goût" ou "foie de loup"), est une sorte de boudin sucré et truffé aux raisins de Corinthe, préparé avec amour depuis des générations.

Kody est devenu spécialiste pour embosser, c’est-à-dire fourrer le boyau du Lèv’gos avec du haché à base de foie et de porc.

Mon plus beau village, Kody et le lèv’gos © Tous droits réservés

Mon plus beau village, Kody et le lèv’gos © Tous droits réservés

Mon plus beau village, Kody et le lèv’gos © Tous droits réservés

On n’est pas très loin de Francorchamps, mais c’est avec une 2 CV que l’on peut découvrir la région grâce à Road Vintage Experience.

Ne négligez pas l’élégance liée au confort ! Mesdames, un foulard pour préserver votre charmante coiffure.

Messieurs, une casquette vous protégera du vent et du soleil.

Vos balades romantiques par une belle matinée d’automne seront plus douillettes si vous êtes protégés par un châle ou une écharpe. Pourquoi ne pas également vous munir d’une veste en cuir ainsi que de gants de conduite. Cela ajoute une touche vintage en plus de vous garder bien au chaud.