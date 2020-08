Direction le Pays de Herve avec Jérôme de Warzée dans "Mon plus beau village"

Mon plus beau village - Episode 4: CLERMONT - Jérôme De Warzée - 01/08/2020 Un message vocal laissé par Jérôme De Warzée, l’ambassadeur de Clermont, et Muriel s'envole pour une nouvelle mission ! Trouvera-t-elle ce petit truc en plus qui fera gagner à Jérôme et Clermont le concours “Mon plus beau village”? En tout cas, ici, la jeunesse ce n'est pas qu’un mot commun au dictionnaire. Et Muriel est à deux doigts de comprendre pourquoi! Ce podcast a été produit dans le cadre du programme de relance et de soutien RESTART de la RTBF RTBF Télévision belge – Unité Documentaire Isabelle Christiaens Responsable Coproductions Documentaires Lucie Rezsöhazy Coordinatrice de production Muriel Dujardin Réalisatrice Caroline Prévinaire Conseillère éditoriale - Les Visions Production Xavier Guinotte Producteur - Les Visions Production Emeline Lejeune Assistante de production - Les Visions Production David Henrard et Samuel Evrard Prise de son, montage, mixage et mastering SAULE « Dans Nos Maisons » Musique.