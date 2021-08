Direction Crupet avec Rodrigo Beenkens dans Mon plus beau village !

Ce samedi 28 août à 20h30 sur La Une, Rodrigo Beenkens arrive à Crupet sur des chapeaux de roue pour Mon plus beau village ! On ne se refuse rien quand il s'agit de gagner. Eh oui, la compétition ça le connaît, football, cyclisme, Rodrigo Beenkens est la voix des grands événements sportifs depuis plus de 30 ans. Avant de nous faire vibrer devant notre télé, notre commentateur hors pair a vécu sa scolarité dans un pensionnat juste à côté de Crupet, dans la Province de Namur. Ce village, il l'a toujours adoré.

Crupet, un petit bijou au milieu des forêts

Laissez-vous porter dans le Condroz, au coeur d'une jolie vallée. Ce petit bijou au milieu des forêts c'est Crupet. Entre la rue Haute et la rue Basse notre coeur balance partagé par tant de beauté. Ici toutes les maisons ont une marque de fabrique : des pierres bleues et des fenêtres toujours entourées de briques. Roses trémières, lavandes et pensées, les villageois donnent tout pour sublimer leur village bien-aimé. Ici les habitants semblent couler des jours heureux en harmonie avec une nature exceptionnelle. N'oubliez pas vos bottines de marche lorsque vous allez à Crupet. Il y a de magnifiques sentiers balisés. Dès l'entrée du village un impressionnant château nous regarde de haut. Il date de la fin du 13e siècle et est classé tout comme l'église Saint Martin de deux siècles son aînée. Pour l'admirer, rendez-vous au coeur du village. Vous y croiserez sans doute quelques habitants qui savent prendre du bon temps.

Première étape : La grotte Saint-Antoine, un incontournable dans le village !

Pour épater ses adversaires, Rodrigo les emmène dans un lieu du feu de dieu : La grotte Saint-Antoine. Une grotte exceptionnelle comme on en a sans doute jamais vu ! Cette grotte, c'est le projet un peu fou de l'abbé Gerard, curé du village il y a plus d'un siècle. 15 m de hauteur pour 300 tonnes de pierres. La construction a demandé un travail de tous les diables et chaque habitant a mis sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, ce monument insolite attire plus de 10.000 visiteurs chaque année, des simples curieux aux plus fervents admirateurs de Saint-Antoine de Padoue à qui la grotte est entièrement dédiée. Plus d’infos : Grottes Saint-Antoine - Site classé - L'Office du Tourisme

Deuxième étape, Rodrigo nous présente Joris, le propriétaire de l'"Auberge Dol Besace"

Située au coeur du village, l'"Auberge Dol Besace" réunit tous les habitants, et c’est le point de repos pour tous les visiteurs. Joris ne cuisine que des produits locaux et de saison. Sa spécialité est le porc Duroc qu’il cuisine à toutes les sauces !

Croisement entre une race française et nord-américaine, le porc Duroc peut peser jusqu'à 350 kg. Le porc Duroc est une spécialité qui vient d’un éleveur de Crupet, Luc, un ami de Joris. Rodrigo va donc aller à la rencontre de Luc et son élevage.

"Le porc Duroc façon Rodrigo"

De retour en cuisine, Rodrigo va cuisiner ce porc, et Joris va même créer une recette "Le porc Duroc façon Rodrigo" qu’il va mettre à la carte cet automne. Infos : Auberge Dol Besace

Troisième étape : Rodrigo va commenter la "vieille boucle Lustinoise" à bord d’une voiture de presse

Course de vélo créée en 2014 par Nicolas. A l’origine, l’objectif de cette course était de récolter des dons pour la recherche contre le cancer et aider au transport des malades de la région à l’hôpital. D’ailleurs, pour leur première course en 2014, l’association avait contacté Rodrigo par mail pour lui demander d’en parler dans son émission. Sans leur répondre, Rodrigo l’avait fait. Pour eux, Rodrigo a donc contribué à ce succès puisqu’aujourd’hui, la course de la Vieille Boucle Lustinoise réunit des milliers de personnes chaque année ! Le concept est très sympa puisqu’il s’agit de faire un mini Tour de France, vintage ! Il n'y a donc que des vieux vélos, des vieux maillots, des vieilles voitures, des caravanes de presse, et tous les cyclistes doivent porter la moustache ! La course fait 6 km de long et les habitants décorent le village comme si on était dans les années 80. Infos : La Vieille Boucle Lustinoise ►►► À lire aussi : La vieille boucle lustinoise – Gilles le Suisse dans 7 à la Une

Quatrième étape - Rencontre avec Nicole, la personnalité du village de Crupet...

Nicole, tenancière de la galerie "ArtPéro", est une ancienne institutrice bruxelloise qui est tombée amoureuse de Crupet il y a plus de 20 ans. Avec son mari, aujourd’hui décédé, Nicole a ouvert une galerie d’art qui attire tous les regards. Comme elle adore l’art, et l’apéro, elle a appelé sa galerie "ArtPéro"… Infos : Galerie ArtPero

Cinquième étape : Rodrigo affronte les villageois lors d'un tournoi de pétanque

Nicole propose à Rodrigo de participer à un tournoi de pétanque avec tous les villageois.