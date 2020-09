Dernière étape de "Mon plus beau village" : suivez Michel Lecomte dans le Condroz

Dernière étape de la découverte des Plus Beaux Villages de Wallonie et pas des moindres : Michel Lecomte vous propose une visite-guidée de Chardeneux, en province de Namur. Le hameau de Chardeneux est inscrit sur la liste des Plus Beaux Villages de Wallonie.

En vous promenant à travers Chardeneux, vous serez charmé par ses bâtiments traditionnels des XVIIIe et XIXe siècles, en calcaire et en ardoise. En effet, la particularité de ce village est qu’il a pu conserver plusieurs vieilles habitations et fermes typiques des 18e et 19e siècles de la région du Condroz namurois.