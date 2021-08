Concours "Mon plus beau village" : Votez pour le village de Wéris et remportez un bon à valoir de 100€ !

Pour cette nouvelle émission de Mon plus beau village, Cathy Immelen nous emmène dans le village de Wéris à la découverte du tramway touristique de l'Aisne qui exploite un tronçon d'une authentique ligne vicinale ardenaise, de l'incontournable site des mégalithes et dolmens, d'une fromagerie artisanale, etc.