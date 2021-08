Concours "Mon plus beau village" : Votez pour le village de Ragnies et remportez un bon à valoir de 100€ !

En route pour le village de Ragnies pour ce quatrième numéro de "Mon plus beau village". Le bateau Sir Lancelot débarque Laurent Mathieu sur le quai de Thuin qui longe la Sambre. Les jardins suspendus de la ville de Thuin sont les incontournables de la région ! Laurent va à la découverte des vignes accompagné de quelques Zouaves qui lui expliqueront ces plantations vignobles et folkloriques ! Après une rencontre avec Michel et Christian, deux cousins sexagénaires passionnés de musique, Laurent s'essaye au ski nautique aux Lacs de l'Eau d'Heure pour revenir enfin à la Distillerie de Biercée.