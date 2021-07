Concours "Mon plus beau village" : Votez pour le village de Lompret et remportez un bon à valoir de 100€ !

Et pour commencer cette nouvelle édition de Mon plus beau village , Sara de Paduwa nous emmène à la découverte du village de Lompret .

Comme l'été dernier, 6 visages de la RTBF vont entrer en piste dès le 24 juillet pour une durée de 7 semaines, afin de nous présenter le village de Wallonie qui, à leurs yeux, est le plus beau d'entre tous !

Mon plus beau village © rtbf.be

En compagnie des habitants, des artisans et des producteurs locaux, Sara va tenter de relever le défi de convaincre ses collègues d’élire le village de son choix comme étant le plus beau de Wallonie.

Mais, nos animateurs ne sont pas les seuls à décider du plus beau village ! Votre vote peut encore tout changer car le vote des animateurs ne compte qu’à 50% dans la note totale avant la grande finale.

Attribuez un nombre d’étoiles sur 10 au village de Lompret et tentez votre chance pour remporter un bon à valoir de 100€ parmi plus de 150 offres d'activités et de séjours proposés dans la brochure Escapade en Wallonie de Wallonie Belgique Tourisme en participant à notre concours ci-dessous :