Concours "Mon plus beau village" : Votez pour le village de Crupet et remportez un bon à valoir de 100€ !

Pour le dernier épisode de "Mon plus beau village", Rodrigo Beenkens arrive en moto et s'arrête devant l'église au centre du village de Crupet. Il visite La grotte Saint-Antoine, lieu de pèlerinage du village. Rodrigo s'offre une petite pause dans la brasserie "Dol Besace" où il cuisine le porc Duroc avec le propriétaire Joris, qui va créer une recette "spéciale Rodrigo". Il commente ensuite La vieille boucle Lustinoise, un mini Tour de France, vintage et fait aussi la connaissance de Nicole qui a ouvert sa galerie d'art. Comme elle adore l'art et l'apéro, elle l'a appelée "Art-péro".