Joséphine Jobert (Foudre) revient dans "Meurtres au paradis"

Après 4 saisons d’absence, ce personnage bien connu fait son retour sur les tournages pour le plus grand plaisir des fans. À l’époque, C’est son interprète Joséphine Jobert (notamment révélé dans Foudre) qui a choisi de quitter la série pour des raisons personnelles et professionnelles. Elle a notamment évoqué son départ dans une interview accordée magazine Télé 7 jours : "On part cinq mois de l’année en Guadeloupe. Cela peut paraître paradisiaque, mais en fait on est très isolé là-bas. Et puis, cela faisait cinq ans, j’avais envie de passer à autre chose. J’avais fait le tour du personnage et je ne voulais pas sombrer dans une routine”. Quant à son personnage, la réalisation a trouvé l’idée de le faire partir suite à la mort de son fiancé.