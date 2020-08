Virginie Hocq mène l’enquête dans “Meurtre dans le Morvan”

L’évènement qui va les rassembler est la mort d’une jeune architecte des bâtiments de France. Elle est retrouvée morte dans la fontaine Sainte Agathe, un ancien lieu de pèlerinage des fameuses nourrices morvandelles. Menée par Maud Perrin, une gendarme du cru, et Valentin Demarcy, policier de la Criminelle de Dijon, l’enquête prend un jour nouveau lorsqu’ils découvrent que la propre grand-mère de la victime est morte au même endroit, quatre-vingts ans plus tôt… Simple coïncidence ou, comme l’affirment quelques anciens, fruit d’une mystérieuse malédiction ?… L’enquête sera aussi l’occasion pour nos deux enquêteurs de faire parler les taiseux Morvandieux les plus récalcitrants. L’enquête promet de ne pas être de tout repos. Elle sera l’occasion pour ce couple qui, a priori, n’a rien en commun, de se découvrir.

Bruno Wolkowitch a déjà tourné dans un épisode de la collection (Meurtres à Carcassone). Par contre, Virginie Hocq se fait plus rare à la télévision, elle s’explique dans une interview accordée à TV mag Le Figaro : “C’est la productrice Pascale Breugnot qui a pensé à moi, et j’étais ravie. La scène et mes spectacles me prennent tout mon temps, entre l’écriture, les répétitions, la promotion, les tournées… Je n’ai même pas le temps de penser aux castings… C’est parfois frustrant. Là, ça tombait bien. Je venais de finir une tournée, j’étais libre…”

Retrouvez-la sur vos écrans de télévision dans ce téléfilm diffusé ce vendredi 23 août à 20h50 sur La Une.