"Meurtres à Granville": Enquête à la ville corsaire

La série de téléfilms Meurtres à met un point d’honneur à nous faire découvrir une ville, une région de la France ainsi que ses spécificités locales, que ce soit culturelles ou historiques. Par exemple, le dernier épisode en date était Meurtres à la Pointe du Raz et comptait les célèbres légendes bretonnes parmi ses axes de narration. Meurtres à Pont-l’Évèque prenait place dans une prison désaffectée aujourd’hui devenue un espace patrimonial de la ville de Pont-l’Évèque. Dans ce nouvel épisode intitulé Meurtres à Granville, l’enquête se déroule en Normandie, dans une ville balnéaire et portuaire chargée d’histoire, dans la baie du Mont Saint-Michel .

Après La Pointe du Raz en Bretagne, c’est dans une nouvelle ville côtière du nord de la France que la série de téléfilms Meurtres à prend place. Cette fois, c’est à Granville en Normandie que se déroule ce nouvel épisode, et c’est Florence Pernel et Raphaël Lenglet qui mènent l’enquête.

Comme beaucoup de villes côtières et portuaires, Granville est très riche historiquement et culturellement. En effet, elle compte parmi ses surnoms "la cité corsaire": Sous Louis XIV, son port dynamique fourmillant de marins fournit un certain nombre de corsaires pour le service royal et 15 amiraux dont Pléville Le Pelley, "le corsaire à la jambe de bois". Elle est également surnommée la "Monaco du Nord" de par sa situation sur un promontoire rocheux, la présence d’un casino et de plusieurs grands hôtels de luxe. La maison d’enfance de Christian Dior se trouve également à Granville. Elle est aujourd’hui devenue un musée et accueille chaque année des expositions dédiées au couturier.