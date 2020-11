"Meurtres à Albi": Léonie Simaga joue la commissaire

La série de téléfilms Meurtres à… a pour particularité de mettre en avant une région, un village particulier en France qui devient le théâtre d’une enquête policière, parfois inspirée de faits réels. Cette fois, rendez-vous à Albi, la capitale tarnaise en Occitanie.

Cet épisode met en valeur la ville et ses alentours à merveille, notamment la Cathédrale Sainte-Cécile avec de nombreuses vues aériennes ou encore le Château de Peyne. On assiste également à de nombreuses courses-poursuites dans les rues albigeoises. La série fait souvent appel à des comédiens amateurs locaux. C’est le cas aussi pour Meurtres à Albi puisqu’un habitant de Cagnac-Les-Mines de 76 ans joue la scène d’ouverture du film, un agriculteur retrouvé mort, torse nu sur son tracteur.