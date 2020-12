Lionnel Astier et Camille Aguilar sur les traces d’un criminel dans "Meurtres à Toulouse"

Après les fêtes et l’overdose de petits fours et de films de Noël, que diriez-vous de changer d’ambiance et de vous plonger dans un bon polar ? La série à succès "Meurtres à" reprend du service avec un épisode tourné cette fois-ci à Toulouse. À voir sur La Une ce dimanche 27 décembre à 20h20.

"Il y a de l'orage dans l'air et pourtant, l'église Saint-Sernin illumine le soir", chantait Claude Nougaro dans son titre Toulouse. C’est cette chanson qui guidera un nouveau duo d’enquêteurs à résoudre une série de crimes dans "Meurtres à Toulouse". Simon Keller (Lionnel Astier) est un vieux de la vieille, enquêteur aguerri mais bourru. Ce soixantenaire est tout sauf enchanté lorsque sa cheffe lui demande d’épauler Cécile Gimet (Camille Aguilar), une nouvelle recrue toute droit sortie de l’école de police. Ces deux-là que tout oppose arriveront-ils à trouver un terrain d’entente, et surtout à capturer l’assassin qui sévit dans Toulouse ?