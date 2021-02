Line Renaud se lance un défi incroyable pour ses 100 ans !

À 92 ans, Line Renaud est plus productive que jamais et compte bien continuer sur cette voie. En effet, l’actrice se transforme en personnage de BD, puisqu’elle a récemment annoncé qu’elle allait publier une série de bandes dessinées baptisée Les Aventures de Super Linette, dont elle est l’héroïne, dans un univers destiné aux enfants. Cet univers, elle l’a imaginé à l’aide de l’auteur David Lelait-Helo et de l’illustratrice Lelapain. Les deux premiers tomes sont prévus pour avril 2021, et elle a d'ores et déjà annoncé qu’elle publierait quatre tomes par an, et ce jusqu’à ses 100 ans !

Sur son compte Facebook, David Lelait-Helo a dévoilé un aperçu de ce qui attend les jeunes lecteurs :