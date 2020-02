Lilly-Fleur Pointeaux, comédienne mais pas que …

IN THE DEATH CAR cover by The Small Ladies - 14/11/2019 Cover de "In the Death Car" d'Iggy Pop et Goran Bregovic, by The Small Ladies. Titre du vinyle " 6 AM " disponible sur https://www.diggersfactory.com/fr/vinyl/223444/the-small-ladies-6-am Ce titre est extrait de la bande originale du film "Arizona Dream" d'Emir Kusturica (basé sur la musique de "Solenzara" de Dominique Marfisi) Avec Lilly-Fleur Pointeaux, Léopoldine Serre, Mickaël Olivier, Célia Sayaphoum, Gaspard Cresp et César Carcopino. Milléas Production Management : Fabienne Mahé thesmallladies@milleasproduction.fr Mixage et Mastering : Olivier Vehert Etalonnage : Kim-Marc Huynh