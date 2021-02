Retrouvez Philippe Bas avec Élodie Varlet de "Plus Belle La Vie" dans "Meurtres à la Ciotat"

La recette n'est pas nouvelle: on prend 2 bons acteurs appréciés du public et on les fait jouer ensemble ! Mais ce vendredi 26 février, elle s'annonce particulièrement savoureuse : Philippe Bas de "Profilage" et Élodie Varlet de "Plus Belle La vie" sont réunis à l'écran pour mener l'enquête dans "Meurtres à La Ciotat", à 20h45 sur La Une.

Profilage et Plus Belle la vie ont plus de points communs qu'il n'y parait !

Malgré l'annonce récente de l'arrêt de la série par l'acteur principal Philippe Bas, Profilage reste, tout comme Plus Belle La Vie, un programme apprécié du public, et ils ont tous les deux été diffusés sur la RTBF et surtout, ils recèlent de véritables talents !

C'est donc avec plaisir que nous allons découvrir comment l'alchimie entre Philippe Bas et Élodie Varlet naitra à l'écran. Ils sont réunis pour mener une enquête sordide dans Meurtres à La Ciotat !