La série “Meurtres à” vous emmène en Charente explorer l’univers du cognac

Pour cet épisode, le maître de chai d’une grande maison de cognac est retrouvé étranglé et brûlé. La capitaine Clémentine Bouvier, originaire de la région, est chargée de l’enquête. Elle va collaborer avec Yassine Benjebbour, jeune lieutenant récemment arrivé de Marseille. T out semble d’abord opposer nos enquêteurs – l’une est hantée par un secret familial qui l’empêche de s’engager quand l’autre est à la recherche de la femme de sa vie – jusqu’à ce qu’ils se découvrent une attirance mutuelle. Leur enquête va les mener à explorer l’univers singulier du cognac et éclairer d’un nouveau jour l’histoire familiale de Clémentine.

Olivier Sitruk et Eleonore Bernheim vont mener l’enquête. Lui, a déjà été au générique de "Meurtres à Strasbourg" en 2017. Elle, est bien connue grâce à la série “L’art du crime”. Ils donneront la réplique à Jean-Yves Lafesse le comédien rendu célèbre par ses caméras cachées. Ce dernier a déclaré à France info : “C’est ma deuxième fiction pour France 3 et honnêtement, je me sens bien. Il y a une vraie équipe et le scénario est bien construit."