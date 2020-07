De nouvelles enquêtes sous le soleil de Guadeloupe dans "Meurtres au paradis"

La série de la BBC créée par Robert Thorogood, tournée en Guadeloupe, revient avec de nouvelles enquêtes sous le soleil. Cette saison 9 sera marquée par le départ d’Ardal O’Hanlon, mais également par l’arrivée du nouveau sergent Madeleine Dumas (Aude Legastelois-Bide) et de l’inspecteur Neville Parker (Ralf Little – "Doctor Who"), envoyé contre son gré sur l’Ile de Sainte Marie.