Un hôpital hors du temps pour découvrir l’histoire de la médecine

Saviez-vous qu’on trouvait dans notre pays l’un des plus anciens hôpitaux d’Europe ? Et que c’est à Lessines qu’a été inventé l’ancêtre du mercurochrome ? François Mazure et son fils vous emmènent dans un joli voyage à travers l’histoire de la médecine grâce à leur visite à l'Hôpital Notre-Dame à la Rose.

Parce que la grande majorité des Belges passera ses vacances au pays, La Une vous propose une mise en valeur des musées bruxellois et wallons. L'objectif étant de donner envie de les visiter en famille. Une série de personnalités de la RTBF, accompagnées de leurs enfants, vous inviteront à les suivre au cours d'une visite guidée sympa et accessible. Vous découvrirez en leur compagnie, la diversité des offres et collections des musées en Fédération Wallonie-Bruxelles, leurs points forts et ce qu'il ne faut surtout pas rater lors de la visite. Les personnalités testeront avec leurs enfants les activités et autres ateliers et feront de leur journée au musée un moment ludique et pratique pour tous.

Mes vacances au musée - 44 - Notre-Dame à la Rose - Lessines-François Mazure (44/50) - 24/12/2020 Parce que la grande majorité des Belges passera ses vacances au pays, La Une vous propose une mise en valeur des musées bruxellois et wallons. L'objectif étant de donner envie de les visiter en famille. Une série de personnalités de la RTBF, accompagnées de leurs enfants, vous inviteront à les suivre au cours d'une visite guidée sympa et accessible. Vous découvrirez en leur compagnie, la diversité des offres et collections des musées en Fédération Wallonie-Bruxelles, leurs points forts et ce qu'il ne faut surtout pas rater lors de la visite. Les personnalités testeront avec leurs enfants les activités et autres ateliers et feront de leur journée au musée un moment ludique et pratique pour tous.

Durant toutes les vacances de fin d’années, vos animateurs préférés, accompagnés de leurs enfants, vous font découvrir la richesse des musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles. François Mazure a guidé son fils à travers les couloirs de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose. Un lieu plein d’émotions et de découvertes !

Bonjour François, pourquoi as-tu eu envie de découvrir ce musée avec ton fils ?

Avec Aurélien, on a décidé de visiter ce magnifique Hôpital Notre-Dame à la Rose pour découvrir l’histoire de la médecine. C’est un lieu absolument dingue parce qu’il a été créé il y a très longtemps, il faut s’imaginer que ça date du 13ème siècle. C’est un lieu magique avec des parties extérieures dont le jardin des plantes médicinales et puis il y a toute la partie intérieure avec les salles de pharmacie et la grande salle des soins. Bref, c’est tout l’univers de la médecine tel qu’il a évolué à travers les âges.

Si tu devais épingler un moment intéressant de la visite, ce serait quoi ?

On s’est rendu compte que c’est ici même, à l'Hôpital Notre-Dame à la Rose qu'a été créé un médicament absolument révolutionnaire, l’helkiase, c’est un peu l’ancêtre du mercurochrome. Ce médicament, inventé par Soeur Marie-Rose, a aidé des milliers de patients à se désinfecter et a donc sauvé des vies ! On s’est aussi rendu compte que les pharmaciens de l’époque avaient une série de potions magiques, de secrets pour faire leurs différentes mixtures, notamment le fameux thériaque qui était ce gros vase dans lequel il y avait une septantaine de produits différents, de la chair de vipère, des rognons de castor, mais aussi pas mal de plantes très utiles.

Dans cette visite, quels ont été vos coups de cœur à Aurélien et toi ?

Le clou du spectacle, c’est quand même cette immense salle des soins, cette salle d'hôpital parce qu’on se rend compte que les hôpitaux ont bien changé. À l'époque, il y avait des lits de trois places par patient et chaque patient avait le visage tourné vers la chapelle parce qu'en ce temps-là, les prières étaient aussi importantes que les médicaments. Ce qui est assez étonnant, c’est que dans la même pièce, il y avait la salle d'hôpital et la chapelle. Parce que l’aspect religieux a joué un rôle essentiel dans l’histoire de la médecine. Ce qu’Aurélien a préféré, lui, c’est la partie musicale. Il ne s’attendait pas, en venant ici dans un hôpital, à finir par jouer de l’orgue avec un super musicien. Évidemment c’est un instrument qui est impressionnant pour un enfant. Pour lui, c’est un moment absolument magique de pouvoir toucher ces différentes notes et de pouvoir faire retentir la musique dans l’ensemble de la chapelle mais aussi de l'hôpital.

Pourquoi conseillerais-tu ce musée à d’autres familles ?

Je conseille totalement de venir dans ce musée en famille ! J’ai passé une super journée avec Aurélien et je conseille à tout le monde de venir ici parce que non seulement on s’amuse, on apprend des choses étonnantes mais surtout on apprend l’histoire de la médecine à travers les différents couloirs, les différentes pièces de l'Hôpital Notre-Dame à La Rose.