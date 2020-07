Quels musées visiter cet été ? Voici les bons plans des animateurs de la RTBF (carte interactive et vidéos)

Covid oblige, beaucoup de Belges ont décidé de passer leurs vacances près de chez eux. Les animateurs de la RTBF en font partie et ont décidé de (re) découvrir en famille les musées qui font la fierté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À chaque personnalité de la RTBF son musée, il y en aura pour tous les goûts et tous les types de famille dans “Mes Vacances au Musée”, une émission quotidienne diffusée de juillet à août juste après le JT de 19h30 sur la Une ! Voici leurs coups de cœur, sur carte et en vidéo !

Durant toutes les grandes vacances et dans le cadre de son plan Restart pour la Culture et l’audiovisuel, la RTBF a décidé de mettre les musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’honneur. Du 6 juillet au 29 août, une vingtaine d’animateurs de la RTBF sillonneront la Belgique francophone à la recherche des plus beaux musées à visiter en famille. Mais aussi les musées que l’on connaît un peu moins, les plus insolites ou encore les plus dépaysants.

Ci-dessous, la liste des bons plans musées visités par les animateurs de la RTBF suivie de la carte interactive. Cliquez sur un musée pour connaître l’adresse, les détails pratiques et les modalités de réservations !

1. Le Bois du Cazier à Charleroi, visité par Cédric Wauthier ("Une Brique dans le Ventre") et ses deux garçons. Cliquez ici pour regarder le reportage de leur visite au Bois du Cazier !

2. Le Musée de la Marionette à Tournai, visité par Fanny Jandrain ("On n’est pas des Pigeons") et ses trois filles. Cliquez ici pour regarder le reportage de leur visite au Musée de la Marionette !

3. Le Musée du Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées à Viroinval, visité par Anne-Laure Macq ("CAP48") et ses deux fils. Cliquez ici pour regarder le reportage de leur visite au Musée du Chemin de Fer à Vapeur !

4. Le Musée Hergé à Louvain-La-Neuve, visité par Nicolas-Xavier Ladouce ("La météo" et "Quel Temps !") et ses deux enfants. Cliquez ici pour regarder le reportage de leur visite au Musée Hergé !

5. L’Archéoforum à Liège, visité par Armelle Gysen ("Les Ambassadeurs") et ses deux garçons. Cliquez ici pour regarder le reportage de leur visite à l’Archéoforum !

6. Le Mons Memorial Museum à Mons, visité par Sara de Paduwa ("De la suite dans les idées") et ses deux enfants. Cliquez ici pour regarder le reportage de leur visite au Mons Memorial Museum

7. Le Musée d’Art Fantastique à Bruxelles, visité par François Mazure ("Doc Shot") et son fils. Cliquez ici pour regarder le reportage de leur visite au Musée d’Art Fantastique

8. Le Musée de la Photographie à Charleroi, visité par Cédric Wautier ("Une Brique dans le Ventre") et ses deux garçons. Cliquez ici pour regarder le reportage de leur visite au Musée de la Photographie

9. Le Musée du Design à Bruxelles, visité par Ophélie Fontana ("JT de 13h") et sa fille. Cliquez ici pour regarder le reportage de leur visite au Musée du Design