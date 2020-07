Quels musées visiter cet été ? Les bons plans de vos animateurs préférés !

Cet été, les animateurs de la RTBF partent visiter des musées en famille ! Retrouvez-ici la carte des musées visités tout au long de ces grandes vacances

Tout au long de l'été, Sara de Paduwa, Fanny Jandrain, Cedric Wautier et bien d'autres animateurs de la RTBF vont emmener leurs enfants au musée ! Dans le cadre du plan Restart en soutien à la culture et à l'audiovisuel, c'est toute la RTBF qui se mobilise pour découvrir la beauté de nos musées wallons et bruxellois.