“On est au coeur de la bataille de Waterloo”

Visites touristiques, activités culturelles, découvertes du patrimoine, il y a tant de choses à faire en Wallonie. La preuve avec Jean-Louis Lahaye qui a souhaité partager avec son fils sa passion pour l’histoire.

Hello Jean-Louis, aujourd’hui tu as décidé d'emmener Merlin au Mémorial de la bataille de Waterloo 1815, pourquoi ?

C'est un endroit qui me passionne. Le challenge que je me suis donné aujourd’hui, c’est de faire en sorte que mon fils continue à cultiver son goût pour l’histoire. Et puis l’objectif de la journée c’est d’apprendre encore des choses que je ne connaissais pas sur cette fameuse bataille de Waterloo. Le musée est juste à côté de la butte, et ce qui est assez génial avec ce musée, c’est qu’il est en sous-sol, ce qui veut dire que ça ne dérange en rien ce magnifique panorama qu’on a au-dessus de la butte. Il ne faut pas oublier non plus que ce sont des terres qui sont classées et sur lesquelles on ne peut absolument rien construire, et c’est tant mieux.

Durant cette visite, quels ont été les coups de cœur de Merlin ?

Merlin a préféré deux choses. Je suis persuadé qu’il a préféré aller tout d’abord au-dessus de la butte, car il y a un petit côté sportif. Et puis il est en contact avec le réel, il a appris des choses et là il peut se dire : “Ok ça s’est vraiment passé ici”. Évidemment il y a 226 marches, il faut être assez courageux mais une fois qu’on est au-dessus, on redécouvre les points importants, mais réels de cette fameuse bataille de Waterloo. Autre chose que Merlin a vraiment bien aimé, c’est le cinéma. Dans le musée, on peut découvrir un film de Gérard Corbiau, sur la bataille de Waterloo. Ce qui est surtout impressionnant, c’est qu’on sent le sol qui bouge, on a l’impression d’être au cœur de la bataille.