“On a rencontré des Romains, c’était plutôt rigolo”

Mes vacances en Wallonie - 01 - L'Archéosite d'Aubechies / Beloeil (Hainaut) / Fanny Jandrain... Fanny Jandrain et ses filles vous invitent pour un voyage dans le temps. Direction la préhistoire et l'époque gallo-romaine à l'Archéosite d'Aubechies.

Le challenge, c’est qu’on passe un bon moment en famille avec les filles. C’est ça qui est chouette dans les beaux coins qu’on a ici en Belgique, c’est de pouvoir participer à différentes activités. Aujourd’hui, direction la préhistoire et l’époque gallo-romaine. Pour leur faire découvrir aussi l’évolution. Et puis en prendre plein les yeux. Parce que parfois, quand on est tout petit, on ne s’imagine pas comment c’était avant. Je pense que ça va leur donner le goût d’apprendre et puis le goût de découvrir d’autres choses.

La Wallonie regorge de découvertes et de visites ludiques. Durant les mois de mai et juin, les animateurs de la RTBF accompagnés de leurs enfants vous font découvrir des activités funs à retrouver tout près de chez vous. Fanny Jandrain a décidé d'emmener ses trois filles, Capucine, Blandine et Victoire (8, 5 et 3 ans) pour un voyage dans l'histoire à l'Archéosite d'Aubechies.

Et puis bond dans le temps à l’époque gallo-romaine avec la reconstitution d’une villa de l’époque !

Quand elles sont rentrées dans la villa gallo-romaine, la première réaction a été : “Tiens on dirait un restaurant”. Il y avait le fait que ça résonne, que ce soit grand, c’est toujours impressionnant pour des enfants. Parce qu’on ne s’imagine pas qu’à l’époque c’était comme ça. Et puis il y a un bond dans l'histoire, dans la matière, dans les matériaux. Pour elles, ça reste enrichissant de voir ce genre de choses. Moi aussi j’ai appris beaucoup en venant ici. Je ne savais pas qu’on ne pouvait pas manger avec sa main gauche à l’époque gallo-romaine par exemple. Et puis sur le parcours on a rencontré des Romains ! On les a salué donc c’était plutôt rigolo.

C’est plus qu’une visite culturelle l’Archéosite d’Aubiechies ?

Le dimanche, on a la chance de découvrir des artisans sur tout le parcours. C’est super chouette parce qu’il y a de l’interaction avec eux. C’est surtout super intéressant pour les enfants de voir, de découvrir, de croiser des gens en costume, ... On a l’impression d’être dans une reconstitution complète. Là c’est vraiment une immersion en fait.

Tu conseillerais cette activité à d’autres familles ?

Je conseillerais cette visite à d’autres familles parce qu’on a vraiment une immersion au cœur de l’histoire et ça c’est super. C’est essentiel pour les enfants de pouvoir se changer les idées et de faire autre chose avec le sourire et dans un rythme “chill” comme disent les jeunes. Ici, on n’est pas pressé par le temps, on n’est pas pressé par un timing. J’ai aussi vu qu’il y avait un parcours d'énigmes. C’est un chouette challenge. On peut par exemple faire une course entre parents et enfants.