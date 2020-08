Les coups de cœur musée de Nicolas-Xavier Ladouce pour cet été : “On avait la tête dans les étoiles”

Cet été, les animateurs de la RTBF vous font découvrir les musées incontournables en Belgique. Dans “Mes Vacances au Musée”, ils sillonnent le pays à la recherche des plus beaux endroits à visiter en famille. Nicolas-Xavier Ladouce (“La Météo”) a emmené sa fille Faustine, (10 ans) et son fils, Florent (8 ans), avec lui. Il nous donne ses deux coups de cœur de l’été en matière de musées : le musée Hergé et le musée des Arts Décoratifs.

Salut Nicolas-Xavier, quels sont tes coups de cœur pour cet été au musée ?

En premier lieu, je dirais le Musée des Arts Décoratifs à Namur. Pousser les portes de cet hôtel particulier c’est se transporter dans une autre époque. Cet endroit hors du commun a permis à mes enfants, Faustine et Florent, de se plonger radicalement au 18ème siècle. En déambulant dans cet édifice classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie, ils ont découvert la vie quotidienne d’antan. Et pour terminer cette plongée au Siècle des Lumières, nous nous sommes promenés dans le magnifique jardin d’inspiration française, situé à l’arrière du musée.

En deuxième, je conseille le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve. C’est un musée qu’on avait envie de visiter depuis un petit moment et au vu de la situation actuelle, c’était l’occasion ou jamais de partir à la découverte de ce qui nous entoure en Belgique et donc de visiter ce musée. Les enfants ont adoré et moi aussi car on plonge dans un univers qui plaît autant aux enfants qu’aux papas. Leur moment préféré, et le mien aussi d’ailleurs, c’était sans conteste la découverte de la fusée dans cette atmosphère spatiale et féerique. On avait clairement la tête dans les étoiles… Et les yeux plongés dans les albums de Tintin.

Pourquoi as-tu eu envie d’y emmener tes enfants ?

Mes enfants connaissaient déjà Tintin, mais là c’était l’occasion de s’y intéresser davantage et de découvrir le fabuleux parcours du papa de Tintin et Milou. Les enfants ont pu repartir avec une BD à la maison et ça c’était assez sympa. D’ailleurs depuis la visite, on a reparcouru ensemble quelques-unes de mes vieilles BD.

Quant au Musée des Arts Décoratifs de Namur, c’était une vraie découverte assez inattendue car on passe devant cet édifice très régulièrement sans y prêter attention. Pourtant, ce musée abrité dans l’hôtel particulier de Groesbeeck-de Croix regorge d’histoires passionnantes et je suis ravi d’y avoir emmené mes enfants.

Pourquoi conseillerais-tu cette visite à d’autres parents accompagnés d’enfants ?

Je trouve que le Musée des Arts Décoratifs c’est un chouette comparatif entre la vie actuelle et celle d’autrefois. Les enfants peuvent s’amuser à chercher les points communs mais aussi les grosses différences entre ces deux périodes. Par exemple, dans une cuisine datant du 18ème siècle, c’était comme un jeu pour eux de pointer ce qu’ils reconnaissaient puis ce qu’il manquait à l’époque, comme l’électricité. Moi en tant qu’adulte, je prenais du plaisir à les guider à travers le 18e siècle en leur expliquant à quoi servait tel ou tel ustensile. Et finalement c’était intéressant de leur faire prendre conscience du confort de vie de l’époque, en comparatif avec le leur aujourd’hui.

Merci Nicolas-Xavier d’avoir partagé tes bons plans pour cet été.

Vous pouvez retrouver les informations pratiques concernant les coups de cœur de Nicolas-Xavier Ladouce ci-dessous et revoir les reportages de ses visites en cliquant ici.

Infos pratiques

Musée des Arts Décoratifs

Du mardi au samedi 10h à 18h

Le dimanche de 13h à 18h

Gratuit

https://www.namur.be

Le Musée Hergé