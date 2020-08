Les coups de cœur musée de Fanny Jandrain pour cet été : "on s'est vraiment bien amusées"

Cet été, les animateurs de la RTBF vous ont fait découvrir les musées incontournables en Belgique. Dans “Mes Vacances au Musée”, ils ont sillonné le pays à la recherche des plus beaux musées à visiter en famille. Fanny Jandrain (“On n’est pas des Pigeons”) a emmené Capucine (7 ans), Blandine (4 ans) et Victoire (3 ans), avec elle. Elle nous donne ses deux coups de cœur de l’été en matière de musées : La Maison des Géants et la Maison de la Marionnette.

Salut Fanny, quels ont été tes coups de cœur pour cet été au musée ?

Cet été, j’ai emmené mes trois filles au Musée de la Marionnette à Ath. Toutes les quatre, nous avons adoré cette visite. Le musée est très visuel et vraiment adapté aux plus petits. C’était assez impressionnant pour elles de voir de très grandes marionnettes, mais alors de pouvoir les toucher, c’est génial. C’est ça qui était chouette, c’était de se dire qu’on voit les marionnettes, mais qu’on peut aussi les manipuler, les toucher, faire du bruit. En plus, le musée nous fait voyager à travers le monde entier avec des mites, des marionnettes du Japon. Les filles ont pu découvrir tous types de marionnettes et voir la différence entre les marionnettes à tringle et les marionnettes à gaine.



Ensuite, je suis allée au Musée des Géants, à Ath, avec ma grande fille, Capucine. C’était aussi assez incroyable pour elle de s’imaginer que des gens rentraient dans ces marionnettes géantes. Elle a pu comprendre comment ils les manipulaient et voyaient à travers, mais aussi réaliser la lourdeur du costume et du panier en osier.



Pourquoi as-tu eu envie d’y emmener tes filles ?

On a l’habitude d’aller au musée, soit avec l’école “par obligation”, soit quand on est à l’étranger, j’avais d’ailleurs déjà été visiter le Musée de la Marionnette à Lyon en France. Mais finalement, pourquoi faire ça quand on voyage alors qu’en Belgique, on regorge de plein de musées hyper intéressants qui nous plongent dans tout un tas d’univers passionnants. Finalement, cet été particulier que nous avons eu nous aura permis de nous recentrer sur les beautés qu’on a chez nous et sur toutes les pépites qu’on peut trouver en Belgique.



Quels étaient leurs moments préférés ?

Elles ont adoré le théâtre d’ombres à la Maison de la Marionnette. Ça les a beaucoup amusées de pouvoir faire un petit spectacle. Et puis ma petite dernière, Victoire, c’est un petit clown et elle n’a pas arrêté de faire des bêtises dans le musée. On a vraiment rigolé du début à la fin. C’était amusant de la voir découvrir, avec ses yeux d’enfants de trois ans, ce monde magique des marionnettes.



Et toi ? Qu’as-tu aimé en tant qu’adulte ?

On a pu voir des pièces assez uniques à la Maison de la Marionnette. Ils ont des répliques de marionnettes japonaises qu’ils ne sortent jamais et on réalise qu’en Belgique, on a des pièces vraiment incroyables qui nous viennent d’un musée de l’autre bout du monde. En tant qu’adulte, on se rend compte qu’on est entouré de super belles choses.



Quel conseil donnerais-tu pour une visite au musée réussie ?

Je pense qu’il ne faut jamais forcer les enfants, il faut leur donner la possibilité de tester et de découvrir. Venir au musée n’a jamais été une contrainte pour mes filles, ce n’est que de l’amusement. Avant notre visite, nous nous étions renseignées sur les marionnettes donc elles connaissaient l’univers qu’elles allaient découvrir. J’ai pris le temps de leur expliquer ce qu’on allait voir, en utilisant des références qu’elles connaissent, comme Pinocchio ou encore Guignol de Chantal Goya, qu’elles adorent. Après notre visite, Capucine a fabriqué une marionnette “Miss Belgique” à la maison, et avec ses sœurs, elles ont reproduit un théâtre d’ombres avec une boîte à chaussures. C’était super amusant et c’est ça qui est gai, c’est de raconter une histoire. En conclusion, je pense que les enfants, peu importe où on les emmène, le but du jeu, c’est de créer des moments avec eux. Aller au musée, c’est l’occasion de passer un bon moment avec ses enfants.

Merci Fanny d’avoir partagé tes bons plans pour cet été.

Infos pratiques

La Maison de la Marionnette

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

3,50€ pour les adultes

3€ pour les enfants

https://www.maisondelamarionnette.be/fr/

La Maison des Géants