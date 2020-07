Découvrez les coups de cœur musée de Cédric Wautier pour cet été : "Les enfants ont adoré !"

Cet été, les animateurs de la RTBF vous font découvrir les musées incontournables en Belgique. Dans “Mes Vacances au Musée”, ils sillonnent le pays à la recherche des plus beaux musées à visiter en famille. Cédric Wautier (“Une Brique dans le Ventre”) a emmené ses deux garçons, Malo (12 ans) et Solal (8 ans), avec lui. Il nous donne ses deux coups de cœur de l’été en matière de musées : le musée de la Photo de Charleroi et le PASS à Mons.

Salut Cédric, quels sont tes coups de cœur pour cet été au musée ?

Alors en premier, je dirais le Musée de la photo de Charleroi, c’est un musée que je connais depuis longtemps parce que j’y allais beaucoup à l’époque où je travaillais pour l’émission “50 degrés Nord”. Je suis un passionné de photo ! Et puis surtout, ce qu’on ne sait pas en Belgique à propos du Musée de la Photo de Charleroi, c’est que si ce n’est pas la plus belle, c’est une des trois plus belles collections au monde avec un patrimoine incroyable. On peut y passer des heures et des heures, il y a tellement d’histoires racontées. Chaque expo est une nouvelle découverte. Moi, j’adore ce Musée, c’est un incontournable

Et puis il y a aussi Le Pass à Mons, je suis très content d’y être retourné, j’étais souvent déçu parce qu’il y avait régulièrement des petits soucis et je trouvais ça dommage que ce joyau soit mal utilisé, car c’est vraiment un lieu magnifique. Lors de la visite avec mes enfants, j’ai été ravi de constater qu’une nouvelle équipe a repris le lieu en main et que ça fonctionne plutôt bien. La preuve, mes deux garçons ont adoré, ils ont passé un super moment.

Pourquoi as-tu eu envie d’y emmener tes enfants ?

Il m’est déjà arrivé, quand ils étaient plus petits, de les emmener au musée bien qu’ils n’y comprenaient rien, et de les inviter à trouver des petits détails dans des œuvres, puis de faire des liens avec d’autres. Cette forme de jeu, ça les amène à s’intéresser et ça devient une habitude. Aujourd’hui, mon grand adore la science et l’information et le plus petit est toujours en quête d’amusement. Le Musée de la Photographie et Le Pass, c’était un bon combo pour s’amuser tout en apprenant.

Pourquoi ont-ils adoré la visite ?

D’une part, Solal a pu voir des vieux appareils photo et découvrir les ancêtres de nos GSM et d’autre part, Malo a pris conscience de l’évolution de la photographie. Il s’est rendu compte qu’à mon époque, quand j’avais son âge, on attendait parfois une semaine pour voir le résultat d’une photo. Et puis surtout, ils se sont amusés. À cet âge-là, quand on leur donne des petites infos sous forme d’histoire, ils rentrent à fond dedans. Ils ont passé deux heures géniales à deux. Au Pass, ils ont pu toucher et découvrir des choses. C’est un énorme terrain de jeux et de savoir.

C’était quoi le moment fort ?

Au Musée de la Photo, nous avons visité l’expo temporaire de Diana Matar. Le guide leur a expliqué qu’il s’agissait de photographies de lieux où des hommes et des femmes ont été abattus par la police et tout à coup, ce qu’ils avaient entendu quelques jours avant aux infos prenait corps. Ils se sont soudainement rendu compte que la photo servait aussi à ça. Tout comme le Pass leur a permis de prendre conscience des phénomènes naturels qui peuvent nous servir ou qui pourront un jour nous servir.

Et toi en tant qu’adulte, tu as aimé quoi ?

Au Pass, j’ai vraiment joué le jeu avec eux. Ce vieux charbonnage, réhabilité par l’architecte Jean Nouvel, c’est un lieu incroyable chargé d’histoires où on peut vraiment y passer la journée et s’amuser. Et je conseille également le Musée de la Photo à tout le monde, passez-y du temps, arrêtez vous devant les photos, retournez-y. En plus de la collection permanente, les expositions temporaires sont à chaque fois très marquantes. Pourtant, je ne suis pas un connaisseur de la photo, mais j’aime me laisser emporter par les histoires qu’elles véhiculent.

Pourquoi conseillerais-tu cette visite à d’autres parents accompagnés d’enfants ?

En tout premier lieu, car les musées ne sont pas assez mis en avant malgré leur richesse. Ensuite, parce que je suis persuadé que c’est une excellente manière d’intéresser nos enfants et de stimuler leur soif de savoir. Et puis la photo, c’est un média qui touche aussi les enfants, ils y sont habitués, sur Tik Tok par exemple. De manière générale, c’est un média qui peut plus facilement attirer leur regard, les toucher ainsi que susciter des questions et des réflexions. Quand en plus on leur donne des éléments d’information, comme c’est le cas au Musée de la Photo, ils sont à fond dedans, d’ailleurs, ils en parlent encore aujourd’hui.

Merci Cédric d’avoir partagé tes bons plans pour cet été.

Vous pouvez retrouver les informations pratiques concernant les coups de cœur de Cédric Wautier ci-dessous et revoir les reportages de ses visites en cliquant ici.

Infos pratiques

Musée de la Photographie

Du mardi au dimanche, de 10h à 18h

7€ pour les adultes

4€ pour les + 12 ans

Gratuit pour les – 12 ans

http://www.museephoto.be/

Le PASS