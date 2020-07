Les coups de cœur musée d’Armelle Gysen pour cet été : “Avec les enfants, c’est génial !”

Cet été, les animateurs de la RTBF vous font découvrir les musées incontournables en Belgique. Dans “Mes Vacances au Musée”, ils sillonnent le pays à la recherche des plus beaux musées à visiter en famille. Armelle Gysen (“Les Ambassadeurs”) a emmené ses deux garçons, Gatien (10 ans) et Douglas (8 ans), avec elle. Elle nous donne ses deux coups de cœur de l’été en matière de musées : le musée de la Métallurgie et l’Archéoforum à Liège.

Salut Armelle, quels sont tes coups de cœur pour cet été au musée ?

J’ai une tendresse particulière pour la ville de Liège où j’ai commencé ma carrière à la RTBF. En démarrant cette carrière, j’ai découvert la place Saint-Lambert avec ses grands pilastres qui signifient peu de choses aux touristes aux premiers abords. Pourtant, je trouve assez passionnant de se rendre compte qu’elles délimitent les murs d’une ancienne cathédrale et qu’à travers elles, nous pouvons replonger au cœur de l’histoire de la ville de Liège qui a été assez tumultueuse.

Comme second choix, je dirais le musée de Métallurgie. Ayant deux petits garçons de huit et dix ans, curieux de tout, je trouvais amusant de les emmener dans un musée dont le nom peut parfois freiner certains. Mais le musée de la Métallurgie est assez didactique et vivant et il permet de découvrir l’histoire internationale dans laquelle la Belgique a occupé la première place. Je trouve ça tout à fait passionnant de se rendre compte qu’on a été une grande puissance économique au 19e siècle grâce à la métallurgie. Ce Musée permet en une heure ou deux de retracer tout le cours d’une histoire assez magistrale.

Pourquoi as-tu eu envie d’y emmener tes enfants ? Qu’est-ce qu’ils ont préféré ?

C’était assez abstrait de leur faire découvrir le concept des soubassements d’une cathédrale en replongeant 300 ans en arrière. Malgré tout, ils ont été très intéressés par le principe de l’hypocauste en se rendant compte qu’à l’époque, les Romains avaient déjà créé un système de chauffage dans le sol. Ils ont pu voir de manière très claire les soubassements d’un sol. Aussi, l’utilisation de la tablette à l’Archéoforum leur a permis de bien comprendre ce mécanisme d’hypocauste et je pense que ça les a beaucoup marqués de réaliser que les Romains avaient déjà compris cette méthode, encore utilisée aujourd’hui.

Le musée de la Métallurgie était plus concret, ça leur a parlé de façon plus évidente. Ils ont été fascinés de se rendre compte que sous terre, avec du charbon, on pouvait transformer les métaux de fer. Toute leur âme de petits garçons mécaniciens, qui aiment construire et fabriquer, prenait une dimension particulière en découvrant le musée de la Métallurgie.

Et toi ? Qu’as-tu aimé en tant qu’adulte ?

Je connaissais déjà bien l’Archéoforum, mais j’avais oublié la présence des restes d’une villa gallo-romaine et ça m’a amusée de découvrir que l’histoire était extrêmement ancienne sur ce site. Je ne le connaissais pas du tout le Musée de la Métallurgie, bien que je passe devant depuis 25 ans. Et je dois dire que pousser les portes de ce musée m’a assez émerveillée, car il possède quand même les plus anciens hauts fourneaux de Belgique. Ce musée très riche retrace toute l’évolution de la Métallurgie pour vous entraîner jusqu’aux confins de la puissance de la Belgique.

Pourquoi conseillerais-tu cette visite à d’autres parents accompagnés d’enfants ?

Pour moi, c’est une évidence d’emmener ses enfants au musée pour éveiller leur curiosité et leur transmettre, l’air de rien, que toute matière peut se révéler passionnante si on prend le temps de leur expliquer. Je pense que c’est ça la force d’un musée.

Quel conseil donnerais-tu pour une visite au musée réussie ?

Dans Les Ambassadeurs, j’ai énormément de chance parce que chaque semaine on m’emmène dans des coins de Belgique avec des experts et des guides. À chaque fois, on me prend par la main et à chaque fois, je suis émerveillée. Et je trouve que c’est une part essentielle à la visite d’un musée. Il vaut mieux bien la préparer afin d’avoir tous les tenants et aboutissants. À l’Archéoforum, la guide qui s’est occupée de nous était absolument fantastique. Passionnée par sa matière, elle m’a fait vivre Saint-Lambert comme jamais on ne me l’avait fait vivre. Elle nous a replongés dans les histoires du passé qui sont finalement celles que nous vivons aujourd’hui. Elles ont laissé des traces et on les redécouvre et c’est vraiment passionnant.

Merci Armelle d’avoir partagé tes bons plans pour cet été.

Vous pouvez retrouver les informations pratiques concernant les coups de cœur d’Armelle Gysen ci-dessous et revoir les reportages de ses visites en cliquant ici.

Infos pratiques

Maison de la métallurgie

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Samedi et dimanche de 14h à 18h

5€ pour les adultes

4€ pour les enfants

Gratuit pour les – 6 ans

http://mmil.uliege.be/

L’Archéoforum