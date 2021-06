“L’espace, ça fait rêver les enfants”: Armelle, Gatien et Douglas visitent l'Euro Space Center

Marcher sur la lune, piloter un Rover sur Mars ou vivre un décollage de fusée, c'est possible pour les petits et les grands, et ça se passe à l'Euro Space Center !

Marcher sur la lune, piloter un Rover sur Mars ou vivre un décollage de fusée, c'est possible pour les petits et les grands, et ça se passe à l'Euro Space Center ! Armelle et ses enfants, Douglas 8 ans et Gatien 10 ans ont vécu une journée de découvertes, la tête dans les étoiles.

Les enfants adorent l’Euro Space Center ! Je les ai emmenés pendant les vacances de Noël et c’était vraiment la grande découverte. Ils m’ont demandé à plusieurs reprises d’y revenir. L’Euro Space Center ce n’est pas un parc d’attractions, c’est une reproduction d’un centre d'entraînement spatial. C’est un centre créé par des scientifiques pour des jeunes scientifiques en herbe. Il y a une dimension pédagogique. Et je trouve assez intéressant de voir que, par ce que les plus jeunes voient comme des attractions, ils mettent un pied dans la découverte spatiale. Au lendemain de leur première visite, Gatien s’est d’ailleurs mis à dévorer des livres sur l’espace.

Parmi les nouveautés de l’Euro Space Center, il y a le “Mars Village”... 2021, c’est l’année de la planète rouge ?

On est à nouveau au cœur d’une grande conquête spatiale avec Mars sur laquelle on a pu poser un robot avec qui on communique. Et on mesure bien la difficulté de la communication parce qu’on est à des millions de kilomètres de distance. Il faut 20 minutes pour recevoir le signal depuis mars. Donc ça c’est assez époustouflant, ça fait rêver et ça interroge. Dernièrement, pour "Les Ambassadeurs", on est venu ici à l’Euro Space Center. Jai eu la chance d’interviewer Frank De Winne qui me confiait que depuis l’espace, la terre apparaissait extrêmement belle et extrêmement fragile. Et ça je trouve que c’est un message magique à transmettre aux enfants. De se dire que vu de très très très loin, à des milliers de kilomètres, la terre est si belle mais si fragile. À méditer...

Pourquoi conseillerais-tu cette expérience à d’autres familles ?

L’espace, je crois que ça fait rêver les enfants. C’est une visite idéale en famille car on a des aspects divertissants et en même temps on fait plein de découvertes. Si on arrive à glisser l’aspect humain de ces hommes qui sont montés un jour dans des engins spatiaux pour quitter la terre et partir vers les étoiles, alors la journée est une grande réussite.