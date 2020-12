Durant les vacances de fin d’année, vos animateurs préférés vous emmènent au musée !

“Mes Vacances au Musée” revient sur la Une. Pendant les vacances d’hiver, les animateurs de la RTBF, accompagnés de leurs enfants, vous font découvrir la diversité des musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il y en aura pour tous les goûts !

Vivre comme au temps de la préhistoire, partir à la rencontre de peintres belges ou passer Noël entouré de jouets anciens, voilà autant de bonnes idées pour occuper ses vacances confinées.

Comme cet été et dans le cadre du plan Restart pour la Culture et l’audiovisuel, des personnalités de la RTBF jouent les guides et vous emmènent, en famille, à la (re)découverte de nos musées pour vivre des aventures uniques, explorer l’art et l’histoire ou s’essayer à la magie des sciences.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, on compte 82 musées reconnus qui depuis le 1er décembre ont rouvert leurs portes dans le strict respect des conditions sanitaires. Arts, histoire, sciences, patrimoine, il y en a pour tous les âges et toutes les envies. De nombreux musées proposent également des activités et parcours adaptés pour les enfants.

Dans “Mes Vacances au Musée”, partagez le voyage dans le temps de Armelle Gysen et ses deux enfants au Préhistomuseum, évadez-vous avec la famille de Cédric Wauthier au BPS22, suivez les aventures d’Aurélien et François Mazure au Planétarium, partez sur les traces du peintre namurois Félicien Rops avec Nicolas-Xavier Ladouce et sa tribu, découvrez le Musée d’Histoire naturelle de Tournai avec Anne-Laure Macq et Antonin ou passez Noël au Musée des Enfants avec Tanguy Dumortier et ses filles. De quoi donner envie aux petits et grands de passer de belles vacances au musée et de faire le plein de découvertes.

Retrouvez “Mes Vacances au Musée” du 21 décembre au 1er janvier sur la Une à 20h05 après le JT et quand vous voulez sur RTBF Auvio.