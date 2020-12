Des étoiles plein les yeux pour Tanguy Dumortier et ses filles : "le super-pouvoir des enfants, c'est l'imagination"

Habitué à nous faire voyager dans les plus beaux endroits de notre planète, c’est une expérience unique que va vivre l’animateur du “Jardin Extraordinaire”, celle de retrouver son âme d’enfant grâce à ses deux filles qui disposent du plus beau des super-pouvoirs : l’imagination. Pour cela, direction le Musée des Enfants à Bruxelles !

Parce que la grande majorité des Belges passera ses vacances au pays, La Une vous propose une mise en valeur des musées bruxellois et wallons. L'objectif étant de donner envie de les visiter en famille. Une série de personnalités de la RTBF, accompagnées de leurs enfants, vous inviteront à les suivre au cours d'une visite guidée sympa et accessible. Vous découvrirez en leur compagnie, la diversité des offres et collections des musées en Fédération Wallonie-Bruxelles, leurs points forts et ce qu'il ne faut surtout pas rater lors de la visite. Les personnalités testeront avec leurs enfants les activités et autres ateliers et feront de leur journée au musée un moment ludique et pratique pour tous.

Durant les vacances de fin d’année, vos animateurs préférés et leurs enfants vous emmènent à la découverte des plus beaux musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tanguy Dumortier a lui décidé d'entraîner ses filles Louane et Alizée dans un univers merveilleux au Musée des Enfants.

Bonjour Tanguy, aujourd’hui tu emmènes tes filles au Musée des Enfants, qu’attends-tu de cette journée ?

On ne s’est jamais rendus dans ce musée avec les filles et donc l’idée repose dans le nom d’après moi. On espère plonger dans un monde fait pour les enfants, un monde merveilleux. J’espère que ça me permettra de les comprendre un peu mieux et de rentrer dans leur univers. Et j’espère que pour elles, ce sera un lieu parfaitement adapté à leurs attentes et qui va susciter leur curiosité.

Les premiers pas dans le musée permettent de se mettre dans l’ambiance, comment tes filles ont-elles réagi ?

Quand on rentre dans le musée, la première chose qu’on voit, c’est un étrange bateau. Là mes filles sont encore un peu crispées, je sens qu’elles s’accrochent encore un peu à moi. Elles me disent: “Qu’est ce que c’est que ce bateau étrange, il n’a pas de voiles”. Car ce bateau n’a pas de voiles, il a des ailes ! Très vite, mes filles rentrent dans le jeu et montent dans ce bateau qui est tout en bois, elles commencent à pédaler et actionnent les voiles qui sont au-dessus. On sent directement que cette visite va être un voyage. Et c’est effectivement le cas. Dès ce bateau, on est pris dans un univers à la fois étrange, amical et familier. On a envie de voyager, on a envie de pousser la porte qui vient après. Il y a aussi des capes qui sont à disposition. Direction le monde des enfants et leurs super-pouvoirs, avec l’imagination, qui est le principal super-pouvoir des enfants.

Il y a beaucoup de belles activités à découvrir au Musée des Enfants, quel est votre coup de cœur dans cette visite ?

L’ensemble du musée est une vraie aventure à vivre entre parents et enfants. C’est assez étonnant pour nous de rentrer dans leur monde, et pour eux de rentrer un peu dans le nôtre. Je pense que le coup de cœur, c’est une toile blanche qui permet de faire des ombres. Je crois qu’on va le refaire à la maison assez facilement et qu’on continuera les délires avec finalement pas grand chose. C’est un jeu qu’on aurait pu jouer il y a 1000 ans et qu’on peut encore jouer aujourd’hui,

Pourquoi conseillerais-tu ce musée à d’autres familles ?

Le musée des enfants, c’est à la fois une aventure, une plongée dans des mondes très différents et une recherche assez excitante pour les enfants. De tous les musées que j’ai vus, c’est celui qui est le mieux fait pour les enfants. Ce n’est pas un musée pour grands avec quelques adaptations pour les enfants, c’est un musée fait pour les enfants. Pour eux, c’est une façon de vivre plein d’aventures et pour les adultes, c’est l’occasion de voir ses enfants heureux et de replonger un peu en enfance. En conclusion, c’est une activité parfaite pour les vacances. On ressort de là fatigués, heureux et émerveillés.