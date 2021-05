Découvrir la nature en s’amusant ? “C’était un vrai super moment”

La Wallonie regorge d’activités funs et ludiques à partager en famille. Exemple avec le Parc Chlorophylle que Anne-Laure Macq et son fils, Antonin, ont visité pour nous.

Et si on (re)découvrait la Wallonie ? Durant plusieurs semaines, les animateurs de la RTBF, accompagnés de leurs enfants, testent pour vous des activités à vivre en famille, tout près de chez vous. Pour l’occasion, Anne-Laure Macq a emmené son fils Antonin, 10 ans, au Parc Chlorophylle, le parc forestier récréatif de Dochamps pour découvrir la forêt en s’amusant, le long d’un parcours ludique et insolite.

Bonjour Anne-Laure, aujourd’hui tu emmènes ton fils Antonin au parc Chlorophylle, quel est l’objectif de la journée ?

Ce qui est chouette dans cette journée, c’est qu’on va faire pas mal de kilomètres à pied, donc c’est l’occasion de prendre l’air. Mais c’est aussi une manière de découvrir la faune de nos forêts et des forêts ardennaises en particulier. L’idée aussi c’est de visiter un lieu où la nature est vraiment préservée. On nous explique d’ailleurs que c'est important de la préserver et de la laisser sauvage parce qu’il y a des tas d’espèces qui sont extrêmement utiles à l’équilibre des forêts.

Qu’est ce qui vous a plu dans cette visite ?

Ce qui est chouette ici c’est qu’il y a vraiment deux aspects. Il y a un côté plus pédagogique et un côté plus ludique. Au cours de la balade, on a découvert la Zone Natura 2000 qui est vraiment la zone préservée avec une passerelle qui se situe à 15 mètres de hauteur. Tout au long de cette passerelle, il y a plein de petites activités qui sont vraiment chouettes. Par exemple, on a découvert ce que les oiseaux mangeaient. Autre activité qui a beaucoup plu à Antonin, c’est une roue qu’il faut tourner et on tombe sur une activité à faire autour de l’arbre. Autre jeu assez sympa, c’est un jeu d’observation. Il fallait reconnaître des rapaces grâce à leur forme. On avait les ombres des rapaces qui étaient juste au-dessus de nous et il fallait reconnaître avec précision de quel rapace il s’agissait. Toutes ces découvertes nous apprennent à mieux connaître le comportement des animaux qui habitent nos forêts.