Cet été, vos animateurs préférés vous emmènent au musée !

Covid oblige, beaucoup de Belges ont décidé de passer leurs vacances près de chez eux. Les animateurs de la RTBF en font partie et ont décidé de (re) découvrir en famille les musées qui font la fierté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À chaque personnalité de la RTBF son musée, il y en aura pour tous les goûts et tous les types de famille dans “Mes Vacances au Musée”, une émission quotidienne diffusée de juillet à août juste après le JT de 19h30 sur la Une !

Fanny Jandrain et ses trois filles devant la Maison de la Marionnette à Tournai ! - © G. Dej Armelle et ses enfants - © C. Dejoie Sara de Paduwa et ses enfants au Mons Memorial Museum - © L. Fontana

Durant toutes les grandes vacances et dans le cadre de son plan Restart pour la Culture et l’audiovisuel, la RTBF a décidé de mettre les musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’honneur. Du 6 juillet au 29 août, une vingtaine d’animateurs de la RTBF sillonneront la Belgique francophone à la recherche des plus beaux musées à visiter en famille. Mais aussi les musées que l’on connaît un peu moins, les plus insolites ou encore les plus dépaysants.

Fanny Jandrain accompagnée de ses trois petites filles de 3 à 7 ans, Michel Lecomte avec son petit-fils de 6 ans ou encore par exemple Cédric Wautier et ses deux fils de 8 et 12 ans nous prouverons, durant tout l’été, que nos musées belges sont LA destination vacance familiale par excellence !

Retrouvez le résumé de leurs visites au musée tous les soirs sur la Une à 20h05 après le JT et quand vous voulez sur RTBF Auvio.