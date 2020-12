Cédric Wautier et ses enfants à Mariemont : "C’est très chouette à découvrir"

Parce que la grande majorité des Belges passera ses vacances au pays, La Une vous propose une mise en valeur des musées bruxellois et wallons. L'objectif étant de donner envie de les visiter en famille. Une série de personnalités de la RTBF, accompagnées de leurs enfants, vous inviteront à les suivre au cours d'une visite guidée sympa et accessible. Vous découvrirez en leur compagnie, la diversité des offres et collections des musées en Fédération Wallonie-Bruxelles, leurs points forts et ce qu'il ne faut surtout pas rater lors de la visite. Les personnalités testeront avec leurs enfants les activités et autres ateliers et feront de leur journée au musée un moment ludique et pratique pour tous.

Durant les congés de fin d’années, les animateurs de la RTBF et leurs enfants vous ouvrent les portes des musées incontournables de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour des vacances confinées en mode découverte. Après le BPS22, Cédric Wautier a décidé d'entrainer ses enfants, Malo (13 ans) et Solal (9 ans) dans une visite à travers le temps au Musée royal de Mariemont.

Pourquoi avoir emmené tes enfants au Musée royal de Mariemont ?

J’étais venu il y a très très longtemps et c’était une belle découverte de ce musée parce qu’il a une belle histoire. À la base de ce musée, il y a une famille et surtout un homme, Raoul Warocqué. C’était un fan absolu d’art qui a ramené des objets de tous ses voyages. Plutôt que de les disperser au sein de sa famille ou de les revendre, il a préféré les léguer à la Belgique d’où la création de ce musée. Ce musée est assez intéressant pour les enfants parce que je pense qu’à leur âge c’est toujours chouette d’entendre des légendes et de rêver un peu.

Le musée de Mariemont permet aussi un voyage à travers le temps et l’histoire ?

Il y a des pièces qui viennent de différents continents, de différentes époques. Il y a encore aujourd’hui des scientifiques et des archéologues qui travaillent avec le musée de Mariemont. Lorsqu'on découvre par exemple une tombe mérovingienne il y a quelques années, on part dans des suppositions et puis on se rend compte, au fur et à mesure que les recherches évoluent, que les suppositions ne sont pas toujours les bonnes. Ce qu’il y a d’intéressant, c’est que l’archéologie évolue sans cesse. Les équipes scientifiques qui travaillent ici tous les jours nous permettent encore d’en savoir plus sur notre passé.

Quels ont été vos moments préférés dans cette visite ?

Mon coup de cœur, c’est l’ambiance générale. On se rend compte de la diversité des traditions et de la richesse de l’histoire de l’art. C’est quand même très chouette à découvrir. Pour les enfants, leur moment préféré, c’est quand on a raconté l’histoire de la momie et la légende d'Isis et Osiris. On comprend pourquoi Osiris a été le premier à être momifié. C’est une belle histoire d’amour. Même si à la base c’est quand même un personnage qui a été découpé en 17 morceaux et “recollé” par la belle Isis qui était tellement amoureuse qu’elle voulait retrouver le corps de son Osiris. Comme d'habitude dans les musées, quand on parvient à bien raconter une histoire aux enfants, tout d’un coup les yeux s’écarquillent, le sourire est là et les questions fusent.

Pourquoi conseillerais-tu ce musée à d’autres familles ?

Je conseillerais ce musée à d’autres familles parce que il y a d’abord le parc à découvrir. On peut y voir des statues, des objets d’art. Ensuite, je conseille de rentrer dans ce musée, de se laisser tout simplement aller à un voyage à travers l’histoire, à travers l’histoire de l’art et à travers les différents continents. Il suffit qu’on raconte une petite histoire pour que tout d’un coup la flamme s’illumine dans le regard des enfants. Eux se sont bien amusés et ils ont appris pas mal de choses. J’ai aussi appris des choses avec eux. C’est chouette de les voir s'intéresser et s'émerveiller.