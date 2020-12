Armelle et ses enfants en immersion au temps de la préhistoire

Parce que la grande majorité des Belges passera ses vacances au pays, La Une vous propose une mise en valeur des musées bruxellois et wallons. L'objectif étant de donner envie de les visiter en famille. Une série de personnalités de la RTBF, accompagnées de leurs enfants, vous inviteront à les suivre au cours d'une visite guidée sympa et accessible. Vous découvrirez en leur compagnie, la diversité des offres et collections des musées en Fédération Wallonie-Bruxelles, leurs points forts et ce qu'il ne faut surtout pas rater lors de la visite. Les personnalités testeront avec leurs enfants les activités et autres ateliers et feront de leur journée au musée un moment ludique et pratique pour tous.

Mes vacances au musée - 42 - Prehistomuseum - Flémalle- Armelle (42/50) - 22/12/2020 Parce que la grande majorité des Belges passera ses vacances au pays, La Une vous propose une mise en valeur des musées bruxellois et wallons. L'objectif étant de donner envie de les visiter en famille. Une série de personnalités de la RTBF, accompagnées de leurs enfants, vous inviteront à les suivre au cours d'une visite guidée sympa et accessible. Vous découvrirez en leur compagnie, la diversité des offres et collections des musées en Fédération Wallonie-Bruxelles, leurs points forts et ce qu'il ne faut surtout pas rater lors de la visite. Les personnalités testeront avec leurs enfants les activités et autres ateliers et feront de leur journée au musée un moment ludique et pratique pour tous.

Comment vivait-on au temps de la préhistoire ? Comment chassaient les hommes préhistoriques ? Quelle était leur technique pour faire du feu ? Armelle et ses enfants, Gatien et Douglas, vous font vivre un véritable voyage dans le temps grâce au Préhistomuseum.

Dans “Mes Vacances au Musée”, les animateurs de la RTBF vous font (re)découvrir les plus beaux musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour vivre des aventures uniques, explorer l’art et l’histoire ou s’essayer à la magie des sciences. Armelle et ses deux enfants se sont rendus au Préhistomuseum à Flémalle, une rencontre originale avec la préhistoire et l’archéologie, à la découverte du mode de vie de nos ancêtres.

Bonjour Armelle, pourquoi avoir emmené tes garçons au Préhistomuseum ?

Le Préhistomuseum, c'est un musée que j'ai découvert avec "Les Ambassadeurs". Et je trouve que c'est un musée extraordinaire puisqu'il est en intérieur et en extérieur. L'intérêt de ce Préhistomuseum, c'est que c'est un site extraordinaire qui fait une trentaine d'hectares. Il y a moyen de déambuler dans les bois alentour et de plonger au cœur de la vie telle qu'elle se passait à la préhistoire. Mais si ce musée est situé précisément à Flémalle, c'est parce qu'il se trouve historiquement sur un site de grottes, les grottes de Ramioul. On est vraiment au cœur de l'histoire et c'est ça qui est intéressant !

Un des moments forts de la visite, c’est qu’on apprend à faire du feu, comme de vrais hommes préhistoriques. C’est une chouette expérience ?

Faire découvrir à mes enfants, le feu, c'est quelque chose de magique parce que ce sont des gestes qui ont été faits à la naissance du monde. Partager ça avec mes enfants, c'est assez symbolique parce que le feu c'est toute la puissance de l'existence, de la vie. Tout à coup, faire sortir cette étincelle et se dire que de la naissance de ces flammes sont nées les plus grandes idées de l'homme, c’est génial.

Quels ont été les moments préférés de tes enfants durant la visite ?

Je crois que les enfants ont aimé ce qui faisait partie de leur tempérament. Gatien est aventurier, il est casse-cou, il est sportif, donc la chasse le révèle complètement. Je pense qu'il aurait été un homme préhistorique très fougueux, fin chasseur et stratège. Douglas est créatif, il est artiste, il a une vision différente des choses et je pense que tout l'aspect de la créativité, du rassemblement autour du feu le touche beaucoup plus.

Ton envie, en venant ici, était de montrer à Gatien et Douglas comment vivaient les hommes préhistoriques, contrat rempli ?

Le contrat est pleinement rempli, parce qu'on a le récit historique comme on peut l'avoir dans des cours en classe et puis tout d'un coup, on passe à du concret ! On aperçoit un mammouth au milieu des bois, on allume du feu et on se rend compte que ce feu était bénéfique à la vie. C'est une grande chance d'avoir des enfants curieux qui s'émerveillent de tout. Mais je pense aussi que le talent de l'adulte, c’est de leur raconter des histoires. Quand un musée vous raconte des histoires et sait aussi vulgariser pour aller vers des choses plus pointues c'est intéressant. J'ai adoré le Préhistomuseum parce que le site est là, les images sont là et le contenu est là, très riche.