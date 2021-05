À la rencontre des animaux de la forêt : "On en prend plein les yeux"

François Mazure et son fils Aurélien sont partis à la découverte de la forêt et de ses animaux à Forestia. Ours, lynx, cerfs ou loups, 300 animaux de nos climats y évoluent en semi-liberté.

Mes vacances en Wallonie - 02 - Forestia / Theux (Liège) / François Mazure (2/12) - 06/05/2021 François Mazure et son fils Aurélien sont partis à la découverte de la forêt et de ses animaux à Forestia. Ours, lynx, cerfs ou loups, 300 animaux de nos climats y évoluent en semi-liberté.

Il y a plein d’activités à faire en Wallonie pour une journée de découvertes en famille ou entre amis. Durant les mois de mai et juin, les animateurs de la RTBF, accompagnés de leurs enfants vous emmènent pour des visites funs, didactiques et ludiques à deux pas de chez vous ! Bonjour François, aujourd’hui, tu as découvert le parc Forestia en compagnie d’Aurélien, quelle est la spécificité de cet endroit ? Ce que je trouve sympa dans ce parc, moi qui ne suis pas un grand fan de parcs zoologiques à la base, c’est qu’il s’agit d’un parc forestier. Tous les animaux qu’on retrouve ici sont dans leur environnement naturel, c’est le climat qu’ils connaissent. C’est une visite vraiment sympathique et ça permet de mieux connaître les espèces qui vivent dans cet environnement forestier. En fait, pendant toute cette balade, on en prend plein les yeux, parce qu’à chaque croisement, il y a un animal différent. Qu’est ce qui t’a plu dans cette visite ? L’idée c’était de faire une balade ludique, sympathique avec mon fils et de lui montrer tous les animaux aussi différents les uns que les autres. Et ce qui est sympa au parc Forestia, c’est que chaque animal a une petite anecdote et son surnom. On a pu le voir par exemple avec l’ours Kinder qui était la surprise du parc avec l’anecdote de ses parents qui étaient stériles à la base. Et puis surtout c’est l’occasion de se dégourdir les jambes et d'apprendre des choses sur ces espèces animales qu’on ne connait pas forcément et qui pourtant viennent de cet environnement.

Ici, il y a des ours, des lynx, des cerfs… Mais quel est l’animal "coup de cœur" d’Aurélien ? Je pense qu’Aurélien à la base, il était venu pour voir le loup, c’est ce qu’il m’avait annoncé dès le début. Ce qui est sympa c’est que le loup c’est un peu le clou du spectacle, il arrive à la fin. On les a découverts à quelques mètres de nos yeux. Et là je pense qu’il a vécu un grand moment dont il se souviendra. Ce qui est aussi très drôle avec tous ces animaux, c’est que chaque animal présent dans le parc a une anecdote. Par exemple, les loups, eux, ont tous le nom d’un membre de la famille royale (britannique) suite au mariage de Kate et William. C’est justement ce jour-là qu’il y a eu la naissance d’un des loups. C’est une chouette activité à faire en famille ? C’est clairement le genre de visite que je conseille de faire en famille parce que chacun y trouve son compte. Les tout petits voient des animaux, les grands apprennent des choses et puis les adultes prennent l’air. Et puis il faut savoir aussi qu’à côté du parc animalier, il y a des activités “d’aventure” comme notamment l’accrobranche et ça pour les enfants c’est une journée complète. Il y a les animaux, il y a l’aspect didactique et puis on s’amuse en famille avec le parcours accrobranche.

Infos pratiques

ouvert tous les jours entre 9h30 et 17h30

17,50 € pour les adultes

15,5 € pour les enfants de 12 ans et +

14 € pour les enfants entre 8 et 11 ans

12 € pour les enfants entre 3 et 7 ans

gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

réservations obligatoires

toutes les infos

